Challenger Segovia e Lexington: I Main Draw. Matteo Berrettini e Luca Vanni a Segovia.

Challenger Segovia | Cemento | e85.000

(1) Granollers, Marcel vs Garin, Christian

(WC) Taberner, Carlos vs Qualifier

Munar, Jaume vs Olivetti, Albano

Ilkel, Cem vs (8) Ivashka, Ilya

(4) Vanni, Luca vs (WC) Granollers, Gerard

Chiudinelli, Marco vs (WC) Zapata Miralles, Bernabe

Oliveira, Goncalo vs Mertens, Yannick

Lokoli, Laurent vs (5) Gerasimov, Egor

(6) Menendez-Maceiras, Adrian vs de Minaur, Alex

Qualifier vs Maamoun , Karim-Mohamed

Griekspoor, Tallon vs Martinez, Pedro

Diez, Steven vs (3) Stakhovsky, Sergiy

(7) Berrettini, Matteo vs Qualifier

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs Bonzi, Benjamin

Qualifier vs Ghem, Andre

Setkic, Aldin vs (2) Gojowczyk, Peter

Challenger Lexington | Cemento | $75.000

(1) Bublik, Alexander vs (WC) Redlicki, Michael

Koepfer, Dominik vs Corrie, Edward

(PR) Jomby, Tom vs Hiltzik, Jared

(SE) Norrie, Cameron vs (7) Whittington, Andrew

(3) Millman, John vs Qualifier

Giron, Marcos vs Harris, Lloyd

Purcell, Max vs Qualifier

Jasika, Omar vs (8) Rola, Blaz

(5) McGee, James vs (SE) Harrison, Christian

Nguyen, Daniel vs Statham, Jose

Qualifier vs Qualifier

Saville, Luke vs (4) Mmoh, Michael

(6) Smith, John-Patrick vs (WC) Bushamuka, William

(WC) Quigley, Eric vs Sarmiento, Raymond

(WC) Redlicki, Martin vs (PR) King, Kevin

Bolt, Alex vs (2) Kudla, Denis