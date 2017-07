Da Schio: Il successo di Stefania Rubini che dichiara “vorrei dedicare questa vittoria al mio babbo, che fra poco compie gli anni; grazie a tutti”

Sotto un cielo parzialmente nuvoloso, si è quest’oggi concluso il torneo GPS Group- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio. La finale cui il numeroso pubblico scledense ha assistito è stata il degno coronamento di una manifestazione a dir poco riuscita. Per due ore si è infatti potuto ammirare un confronto di stili degno dei più prestigiosi palcoscenici; tra recuperi mozzafiato e attacchi devastanti, si è andata infatti svolgendo un’autentica battaglia, ricca di capovolgimenti di fronte e incerta fino all’ultimo quindici.

Il primo set iniziava con Rubini che teneva agevolmente il servizio; Grymalska rispondeva immediatamente a tono, tenendo pure lei la battuta con facilità; sino al 3 pari i turni di servizio continuavano a essere mantenuti senza tentennamenti, quando un 15-40 in favore di Grymalska faceva presagire il primo scossone dell’incontro; invece Rubini riusciva a sventare il pericolo con una serie di dritti irraggiungibili, rimandando l’appuntamento con il break; si giungeva dunque al tie-break senza più rischi alla battuta; qui, l’equilibrio si rompeva subito in favore di Grymalska, per poi rinsaldarsi fino al 3 pari, quando uno scambio a dir poco logorante lanciava la giocatrice di origini ucraine alla conquista del parziale, conclusosi 7-4 al tie-break.

Nel secondo parziale Grymalska iniziava tenendo il proprio turno di servizio; il match sembrava aver preso una direzione ben precisa, con Rubini che dava segni di nervosismo; invece, giunte le giocatrici sul 2 pari, era la bolognese a conquistarsi le prime palle break del set, la seconda della quali sfruttata grazie ad un errore in recupero dell’avversaria; a questo punto, rinfrancata dal vantaggio ottenuto, la bolognese teneva facilmente il proprio servizio, chiudendo in seguito il parziale, ma non prima di aver strappato nuovamente la battuta a Grymalska.

Rubini inaugurava il set conclusivo tenendo agevolmente il servizio; ringalluzzita dal momento favorevole, la tennista bolognese si guadagnava subito due palle break, sfruttando la seconda con l’ennesimo dritto vincente; la reazione di Grymalska giungeva puntuale, col recupero di un gioco oramai perso e l’ottenimento di una palla break; il dritto di Rubini faceva però la differenza, garantendo alla testa di serie numero 4 del torneo un vantaggio cospicuo; avanti per 4-1, Rubini metteva a segno un precisissimo rovescio incrociato che le garantiva il doppio break; Grymalska ciononostante non demordeva, strappando per la prima volta nell’incontro il servizio all’avversaria, e riportandosi sotto nel punteggio dopo aver tenuto il proprio; tornata a servire per chiudere l’incontro, Rubini non riusciva a sfondare la strenua difesa dell’avversaria, la quale si guadagnava un’insperata palla break, sfruttata a seguito di uno scambio al cardiopalma; sotto 4-5, Grymalska otteneva una palla del 5 pari, quando Rubini metteva però in campo tutta la solidità rimastale, ottenendo la parità, conquistandosi il match-point, e siglando il successo dopo l’ennesimo, emozionante, scambio serrato.

Durante le premiazioni, in molti hanno preso parola per porgere i dovuti ringraziamenti:

dal presidente del t.c. Schio Dario Savio, agli sponsor principali (in particolare Daniele Grotto di GPS Group); dal direttore sportivo Gemiliano Leinardi, alla supervisor Adelka Cinko, passando per l’assessore alla cultura Aldo Munarini; infine sono arrivati i saluti delle giocatrici.

Grymalska: “Buonasera, volevo ringraziare l’organizzazione, il pubblico, e il direttore del torneo Gemiliano; è la mia prima finale dell’anno, e sono molto contenta di essere qui; ringrazio tutti, dalla supervisor ai raccattapalle; complimenti a Stefania Rubini, che oggi è stata più brava di me”.

Parole di Stefania Rubini: “Buonasera a tutti, è stato proprio un bel match, combattuto fino all’ultimo; ringrazio l’organizzazione, il fisioterapista a cui ho rotto le scatole tutta la settimana, il pubblico sempre presente; volevo aggiungere una cosa: vorrei dedicare questa vittoria al mio babbo, che fra poco compie gli anni; grazie a tutti”.

La partita punto per punto