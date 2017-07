Serena Williams e il successo all’Australian Open: “Se avessi perso avrei avuto una grande scusa”

Protagonista di una delle imprese più significative della storia recente del circuito femminile, avendo vinto un Grande Slam durante la gravidanza, Serena Williams nel corso di un’intervista concessa a Seven’s Sunrise, ha rivelato di essere stata enormemente nervosa prima della finale dell’Australian Open.

Va infatti ricordato che l’americana avrebbe annunciato pubblicamente di essere incinta soltanto ad aprile, passate oramai sedici settimane dall’inizio della gravidanza.

“L’ho saputo il sabato prima dell’inizio dell’Australian Open. Ero sopraffatta perché avevo appena appreso di essere incinta e pensavo, ‘Ora cosa faccio? Adesso devo giocare l’Australian Open'”, ha ricordato Serena. “Non ero nervosa per la gravidanza in sè, avevo parlato con il mio medico negli Stati Uniti e lui mi aveva detto che fosse tutto a posto. Ho iniziato a ‘pulire’ il mio stile di vita e mangiare cose più salutari, come più verdura. È stato pazzesco”, ha proseguito.

La ex-numero uno del mondo ha poi descritto come sia stato entrare in campo sapendo cosa stesse accadendo: “Non sentivo niente (in termini di sintomi). Dissi a me stessa che non avevo tempo per sentire dolori. Questo mi avrebbe aiutato a calmarmi. Quest’anno, sono stata molto tranquilla in Australia quando ero in campo. Non ero emozionata come al solito perché pensavo, ‘Se perdo, ho una grande scusa (ridendo)”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio