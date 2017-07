Eugenie Bouchard ancora alla carica su Maria Sharapova

Le fragilità mostrate in campo da Eugenie Bouchard negli ultimi tempi cozzano nettamente con gli atteggiamenti molto determinati che la canadese assume al di fuori di esso, soprattutto quando quest’ultima si trova di fronte ad un microfono. Dopo essere salita alla ribalta per aver aspramente criticato Maria Sharapova ad aprile, mentre Masha si apprestava a fare ritorno nel circuito, la Bouchard è ora tornata alla carica.

“Lei è una persona scorretta e, secondo me, le persone scorrette non dovrebbero avere ricevere il permesso di tornare a praticare qualsiasi sport”, ha dichiarato Eugenie, la cui stagione ha vissuto finora il proprio culmine a Madrid in occasione della vittoria proprio contro la Sharapova.

Attualmente presente in Canada per stipulare accordi commerciali e promuove la Rogers Cup (in programma dal 5 al 13 agosto), Eugenie è stata naturalmente interrogata in merito a Maria Sharapova: “Mi è stata fatta una domanda su un certo argomento ed avrei potuto rispondere solo in modo sincero”, ha esordito la numero 69 del mondo ai microfoni di Prime Time Sports.

“Sono andata in campo molto motivata e, con tutta la polemica intorno, il match è diventato ancora più intenso. Ho lasciato fuori tutto il resto, volevo solo giocare al meglio che avessi potuto. Avevo ovviamente motivazioni extra, perché sentivo che stessi lottando per la vittoria per tutte coloro che avessero giocato in maniera giusta ed onesta”, ha proseguito la Bouchard, ricordando appunto il confronto con la Sharapova risalente all’ultima edizione del Mutua Madrid Open.

“Quel giorno ho ricevuto tanti messaggi ed ho percepito un forte appoggio dalla comunità tennistica -giocatori, allenatori e persone da tutte le parti del mondo che mi dicevano, ‘Sono contento che tu abbia detto questo, concordo con te e ti supporto’. Ho percepito che molte persone a volte avessero paura di parlare, ma io non sono così”, ha concluso la canadese.

Edoardo Gamacchio