Paolo Lorenzi esce di scena al secondo turno del Torneo Atp 250 di Gstaad. Passa Ernests Gulbis in tre set

Sconfitta in tre set per Paolo Lorenzi al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad (terra, € 482.060).

L’azzurro è stato superato dal lettone Ernest Gulbis, 28 anni, Nr. 313 del mondo, con il punteggio di 6-7(10) 6-3 4-6 in due ore e 40 minuti di gioco.

Match equilibrato, in cui Lorenzi ha dato tutto. Il lettone ha meritato il successo, mostrandosi abile nei momenti chiave dell’incontro e molto solido nei turni di servizio.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: incontro equilibrato sin dalle prime battute, con il lettone che si lascia preferire ma trova la ferma opposizione di Lorenzi.

Gulbis sembra in giornata, potente al servizio e abile nel gioco da fondo campo mentre Paolino combatte su ogni 15 e cerca di non calare mai di concentrazione.

Le occasioni migliori sono per il suo avversario che, per due volte, si procura delle palle break.

Avviene sia nel quarto che nell’ottavo gioco, dove il tennista italiano riesce a salvarsi e a mantenere i turni di servizio ai vantaggi.

Le chance per il lettono fioccano ma l’abilità di Lorenzi nei momenti chiave e qualche gratuito di troppo avversario fanno in modo che Gulbis non sfondi. Il dodicesimo gioco vede il lettone sprecare quattro set point totali, di cui due consecutivi, prima di approdare così al tiebreak decisivo.

Il tiebreak è lottatissimo, disputato dai due contendenti punto su punto ed equilibrato sino all’ultimo.

Lo conquista meritatamente Gulbis per 12 punti a 10, al quarto set point del tiebreak, dopo averne annullati due al tennista italiano.

E’ 7-6(10) per Gulbis in un’ora e 14 minuti di gioco.

Secondo set: l’azzurro è bravo a non perdersi d’animo e a ricominciare con il suo tennis regolare e solido.

All’avversario capitano passaggi a vuoto durante le partite e Lorenzi è bravo ad aspettare l’occasione.

Avviene nel quarto gioco, dove Paolo riesce finalmente a procurarsi una palla break e a concretizzarla. E’ break, subito confermato con un ottimo turno di servizio.

Dopo 23 minuti si gira sul 4-1 per l’italiano.

Lorenzi è ben messo in campo e non soffre più al servizio; per l’azzurro il parziale è in discesa e lo conquista meritatamente nel nono game.

Turno di battuta tenuto a 30 e 6-3 per Paolino in 36 minuti di gioco.

Terzo set: inizia forte il lettone che, già al secondo gioco, si procura ben tre palle break.

La pazzia di Gulbis lo porta a cestinarle tutte con tre risposte sbagliate, permettendo a Paolino di tenere a fatica il suo turno di servizio.

Il lettone si fa preferire ma l’italiano è abile a non perdere mai la testa e a rimanere attaccato al match.

Dopo 33 minuti di gioco è 3-3.

L’incontro prosegue senza sussulti sino al decimo gioco dove Gulbis fa la differenza.

Si porta avanti 0-40 e, alla seconda palla match a disposizione, chiude grazie a una risposta sulla riga.

E’ 6-4 per il lettone in 50 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Paolo Lorenzi [5] Paolo Lorenzi [5] 6 6 4 Ernests Gulbis Ernests Gulbis 7 3 6 Vincitore: E. GULBIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Gulbis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 E. Gulbis 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 9*-9 ace 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 E. Gulbis 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – E. Gulbis

02:39:11

7 Aces 11

5 Double Faults 7

54% 1st Serve % 57%

52/65 (80%) 1st Serve Points Won 47/54 (87%)

28/56 (50%) 2nd Serve Points Won 21/40 (53%)

10/11 (91%) Break Points Saved 0/1 (0%)

16 Service Games Played 15

7/54 (13%) 1st Return Points Won 13/65 (20%)

19/40 (48%) 2nd Return Points Won 28/56 (50%)

1/1 (100%) Break Points Won 1/11 (9%)

15 Return Games Played 16

80/121 (66%) Total Service Points Won 68/94 (72%)

26/94 (28%) Total Return Points Won 41/121 (34%)

106/215 (49%) Total Points Won 109/215 (51%)

36 Ranking 313

35 Age 28

Rome, Italy Birthplace Riga, Latvia

Siena, Italy Residence Jurmala, Latvia

6’0″ (182 cm) Height 6’4″ (193 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2004

19/22 Year to Date Win/Loss 3/3

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 6

$3,531,454 Career Prize Money $6,319,852

Davide Sala