Da Pontedera: Il resoconto di giornata. Andrea Basso mette in scena il remake del 2016

E’ andato in scena il remake della finale della scorsa edizione del Torneo Future ITF “Città di Pontedera” – Trofeo Devitalia (25.000 $ più ospitalità, www.itfpontedera.it), organizzato sui campi del Ct Pontedera.

Come un film già visto, Andrea Basso ha sconfitto di nuovo Omar Giacalone e ha conquistato un posto nei quarti di finale, dove attende il vincente dell’incontro tra il numero 1 Federico Coria e Andrea Pellegrino. Ad onor del vero, il siciliano Giacalone è stato assai sfortunato ed è pagato il tour de force di due partite disputate nel giro di poche ore, mentre Basso ha potuto usufruire di un giorno intero di riposo. Nella serata di ieri è stato protagonista di una prestazione spettacolare contro Gianluca Mager, uno dei favoriti assoluti alla conquista del titolo 2017. Ma le due ore e quarantuno minuti di battaglia hanno presentato il loro conto nei momenti importanti del match odierno, come sul 5-4 e servizio e nel tie-break del primo set, quando è venuta meno la lucidità e Basso ha saputo approfittarne con cinismo. Il talento del mancino genovese ha fatto il resto nel secondo parziale, lasciando al gancio l’avversario, senza più concedere un game.

L’unico altro azzurro a conquistare il pass per il quarti è, a sorpresa, il qualificato Simone Roncalli, che si impone sul pratese Jacopo Stefanini, il quale certamente avrà parecchi rimpianti per i tanti vantaggi non sfruttati lungo l’arco della partita (3-0 e 5-3 nel primo set, 4-3 nel secondo set). Gli altri vincitori di giornata sono l’indiano Sumit Nagal e il britannico Jay Clarke , rispettivamente seconda e terza testa di serie del singolare: mentre il diciannovenne di Derby senza troppa resistenza ha battuto Luca Prevosto, proveniente dalle qualificazioni, Nagal è venuto a capo di una maratona di tre set contro Gianmarco Moroni, con il romano che può mangiarsi le mani per un vantaggio non concretizzato di 5-1 nel tie-break finale.

Domani (Giovedì 27 Luglio) si completa il programma degli ottavi di finale di singolare, oltre alle semifinali di doppio. L’ingresso sui campi del Ct Pontedera è libero per tutta la durata della manifestazione.

RISULTATI 2° TURNO SINGOLARE

Roncalli S. (ITA, q) b. Stefanini J. (ITA) 75 64

Basso A. (ITA) b. Giacalone O. (ITA) 76 60

Clarke J. (GBR, 3) b. Prevosto L. (ITA, q) 63 63

Nagal S. (IND, 2) b. Moroni G. (ITA) 62 36 76

RISULTATI QUARTI DI FINALE DOPPIO

Della Valle E./Oradini G. (ITA/ITA) b. Frinzi M./Iannaccone F. (ITA/ITA, wc) 62 63

Maccari F./Massara A. (ITA/ITA) b. Rondoni P./Bonadio R. (ITA/ITA, 4) 62 36 10-6