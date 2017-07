ITF Schio: Il resoconto di giornata

Nella serata di ieri, dopo un intero pomeriggio funestato dal mal tempo, si concludevano gli incontri di Lucia Bronzetti (vittoriosa su Chiara Giaquinta col punteggio di 6-0 6-3) e della testa di serie numero 1 del torneo, Paula Cristina Goncalves, che si imponeva su Veronica Napolitano con lo score di 7-6 (4) 6-0. Oggi, con un cielo tendenzialmente più sereno, si sono disputati gli incontri validi per il primo turno del torneo GPS Group- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio.

Sul campo centrale, la testa di serie numero 5, Anastasia Grymalska, l’ha spuntata in due set piuttosto tirati contro la solida Francesca Bullani( 6-3 7-5); a seguire, un’ottima Stefania Rubini ha fatto prevalere la sua potenza, estromettendo dal torneo la russa Orlova (6-1 6-2 il punteggio); la svizzera Susan Bandecchi, dopo aver perso al tie-break il primo set, si è issata sul 5-1 nel secondo, quando l’avversaria, Camilla Scala, si è ritirata per un mal di stomaco; bene Federica di Sarra che, fatta eccezione per un calo di concentrazione nel secondo set (dove era in vantaggio per 5-2), ha prevalso sulla croata Kajevic.

Sul campo 2, è andata in scena un’autentica maratona tra Monica Cappelletti e Anna Turati; in un match dall’andamento zigzagante, Cappelletti ha dovuto salvare un match-point prima di spuntarla al tie-break del terzo, dopo più di tre ore di gioco; bene la testa di serie numero 3, Maria Marfutina, che dopo un combattutissimo primo set finito 9-7 al tie-break, ha dominato nel secondo, eliminando dunque la svizzera Kim Fontana.

Sul campo 3, Jablonovska ha confermato il suo stato di grazia in quel di Schio, facendo valere le sue accelerazioni devastanti contro la pur caparbia Natasha Piludu (6-3 6-3 lo score); a seguire, Manca Pislak ha disposto agevolmente della nervosa Tereza Polanska, oggi non in grado di opporre resistenza alla furia mancina dell’avversaria; a chiudere il programma su questo campo, Lisa Sabino ha giocato un ottimo match contro Horackova, siglando un perentorio 6-2 6-1.

A causa di uno scroscio d’acqua che ha ritardato di un paio d’ore il programma odierno, i doppi sono stati interamente rimandati a domani, mentre gli incontri di singolare, salvo ulteriori complicazioni meteorologiche, dovrebbero terminare in serata.

Risultati:

Campo 1

[5] Anastasia GRYMALSKA (ITA) b. Francesca BULLANI (ITA) 6-3 7-5

[4] Rubini, Stefania (ITA) b. Orlova, Natalia (RUS) 6-1 6-2

Bandecchi, Susan (SUI) b. [2] Scala, Camilla (ITA) 6-7(5) 5-1 rit.

Di Sarra, Federica (ITA) b. Kajevic, Ena (CRO) 6-1 7-5

Spigarelli, Martina (ITA) vs [7] Turati, Bianca (ITA)

Masini, Maria (ITA) vs [8] Miroshnichenko, Veronica (RUS)

Campo 2:

Cappelletti, Monica (ITA) b. Turati, Anna (ITA) 6-4 4-6 7-6(4)

[3] Marfutina, Maria (RUS) b. Fontana, Kim (SUI) 7-6(7) 6-2

Girbau Romero, Carla, (ESP) vs Biskic Ana (CRO)

Hofer, Verena (ITA) vs Torelli, Beatrice (ITA)

Campo 3:

Jablonovska, Jana (SVK) b. Piludu, Natasha PILUDU (ITA) 6-3 6-3

Pislak, Manca (SLO) b. Polanska, Tereza (CZE) 6-4 6-2

[6] Sabino, Lisa (SUI) b. Horackova, Gabriela (CZE) 6-2 6-1