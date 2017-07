Attesa la prossima settimana una conferenza stampa di Novak Djokovic

Novak Djokovic si è ritirato nei quarti di finale del torneo di Wimbledon (contro Tomas Berdych) per un problema al gomito destro e da quel giorno ancora non ha ripreso la racchetta in mano.

Djokovic, secondo la stampa serba, promette di rompere il silenzio la prossima settimana dopo essere andato la scorsa settimana a Toronto per un consulto medico.

Novak terrà una conferenza stampa nei prossimi giorni per affrontare il problema e spiegare i prossimi passi della sua carriera.

Dopo aver rinunciato a Wimbledon, Djokovic ha ammesso che potrebbe anche fermarsi per “sei mesi” per risolvere i problemi fisici.