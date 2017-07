WTA Gstaad e Bucharest: Kiki Bertens vince in Svizzera. La Begu conquista il torneo di casa (Video)

WTA Gstaad International | Terra | $250.000

Kiki Bertens si laurea campionessa proprio in quel di Gstaad, dove lo scorso anno si era fermata all’ultimo atto per mano della padrona di casa Golubic.

Il 6-4 3-6 6-1 inferto ad una intermittente Anett Kontaveit regala a Kiki il quarto titolo in carriera (tutti in tornei International e tutti su terra) su cinque finali disputate, con l’unica sconfitta maturata appunto qui nel 2016 contro la tennista svizzera.

La Finale



WTA Bucharest International | Terra | $250.000

Per la gioa del pubblico di casa Irina-Camelia Begu ha vinto il torneo Wta International di Bucharest.

In finale la rumena, numero 58 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha battuto per 63 75, in un’ora e 37 minuti di gioco, la tedesca Julia Goerges, numero 45 Wta e terza favorita del seeding.

Per la 26enne di Bucarest si tratta del quarto titolo vinto in carriera su sette finali disputate.

WTA Gstaad International | Terra | $250.000 – Finali

WTA Gstaad Anett Kontaveit [3] Anett Kontaveit [3] 4 6 1 Kiki Bertens [2] Kiki Bertens [2] 6 3 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Bertens 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. [3] Anett Kontaveitvs [2] Kiki Bertens0 Aces 61 Double Faults 366% 1st Serve % 54%34/59 (58%) 1st Serve Points Won 33/47 (70%)16/31 (52%) 2nd Serve Points Won 20/40 (50%)6/11 (55%) Break Points Saved 3/6 (50%)13 Service Games Played 1314/47 (30%) 1st Return Points Won 25/59 (42%)20/40 (50%) 2nd Return Points Won 15/31 (48%)3/6 (50%) Break Points Won 5/11 (45%)13 Return Games Played 1350/90 (56%) Total Service Points Won 53/87 (61%)34/87 (39%) Total Return Points Won 40/90 (44%)84/177 (47%) Total Points Won 93/177 (53%)

2. [1] Kiki Bertens / Johanna Larsson vs [3] Viktorija Golubic / Nina Stojanovic



WTA Gstaad Kiki Bertens / Johanna Larsson [1] Kiki Bertens / Johanna Larsson [1] 7 4 10 Viktorija Golubic / Nina Stojanovic [3] Viktorija Golubic / Nina Stojanovic [3] 6 6 7 Vincitori: BERTENS / LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 K. Bertens / Larsson 1-0 K. Bertens / Larsson 0-1 0-2 1-2 1-3 df 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-7 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Golubic / Stojanovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-5 → 4-5 V. Golubic / Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 V. Golubic / Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 V. Golubic / Stojanovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 V. Golubic / Stojanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* df 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Golubic / Stojanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-4 → 5-5 V. Golubic / Stojanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Golubic / Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Golubic / Stojanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 V. Golubic / Stojanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 V. Golubic / Stojanovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Bucharest International | Terra | $250.000 – Finali

WTA Bucharest Julia Goerges [3] Julia Goerges [3] 3 5 Irina-Camelia Begu [7] Irina-Camelia Begu [7] 6 7 Vincitore: I. BEGU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 I. Begu 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Begu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [3] Julia Goergesvs [7] Irina-Camelia Begu5 Aces 24 Double Faults 059% 1st Serve % 75%29/41 (71%) 1st Serve Points Won 28/43 (65%)10/28 (36%) 2nd Serve Points Won 12/14 (86%)2/6 (33%) Break Points Saved 3/4 (75%)11 Service Games Played 1015/43 (35%) 1st Return Points Won 12/41 (29%)2/14 (14%) 2nd Return Points Won 18/28 (64%)1/4 (25%) Break Points Won 4/6 (67%)10 Return Games Played 1139/69 (57%) Total Service Points Won 40/57 (70%)17/57 (30%) Total Return Points Won 30/69 (43%)56/126 (44%) Total Points Won 70/126 (56%)

2. [1] Irina-Camelia Begu / Raluca Olaru vs [2] Elise Mertens / Demi Schuurs