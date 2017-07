Lutto nel mondo del tennis: E’ morto Peter Doohan

Un lutto colpisce il mondo del tennis.

Peter Doohan è morto nella giornata di ieri all’età di 56 anni a causa di una malattia del motoneurone che gli è stata diagnosticata meno di due mesi fa.

L’ex tennista australiano, best ranking n.43 del mondo, ha sollevato in carriera un titolo ATP (Adelaide 1984), anche se tutti ricordano Peter per il suo successo contro Boris Becker nel torneo di Wimbledon 1987, quando il suo nome occupò le prime pagine di tutti i giornali. Peter superò il campione tedesco al secondo turno ed impedì a Boris il suo possibile terzo titolo consecutivo al All England Club dopo una serie di quindici vittorie consecutive a Londra.

Peter si ritirò nel 1992 ed è tornato a vivere nel suo paese nel 2009.