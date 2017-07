Cambiamenti Davis Cup e Fed Cup: Ecco cosa si voterà all’assemblea di Ho Chi Minh City. Le finali a sede unica slitteranno di un anno

L’ITF ha confermato i cambiamenti per l’edizione 2018 di Davis Cup e Fed Cup.

La Davis non sarà più la stessa. La Federazione Internazionale di Tennis ha annunciato una serie di cambiamenti che promettono di cambiare il formato per attrarre i migliori giocatori all’evento.

In un comunicato diramato a dieci giorni dall’Assemblea Generale Annuale in programma dall’1 al 4 agosto ad Ho Chi Minh City (Vietnam), sono stati resi noti i dettagli delle modifiche che verranno votate dall’assemblea.

A Ho Chi Minh City non si voterà l’allargamento del World Group di Fed Cup da 8 a 16 squadre. Tutto rimandato al 2019.

Tutti match di Coppa Davis di singolare saranno al meglio dei tre set e non più al meglio dei cinque set. Il format resterà sempre lo stesso, con la tre giorni dal venerdì alla domenica, solamente il doppio del sabato sarà al meglio dei cinque set.

Le finaliste della Coppa Davis e della Fed Cup avranno diritto a scegliere se giocare il primo turno dell’anno seguente in casa oppure in trasferta

In Coppa Davis, se il quarto match decide il risultato, il quinto incontro non si disputerà nel caso in cui il quarto set sia giunto al terzo set o sia durato almeno 90 minuti.

I costi per le nazionali verranno sensibilmente ridotti per ospitare gli incontri, con la disponibilità del campo su cui si giocheranno le sfide che verrà accorciata di un giorno.

Ci sarà una riduzione degli obblighi per i giocatori.

Confermata anche la creazione delle “World Cup of Tennis Finals”, l’evento che raggruppa in sede unica le finali di Coppa Davis e Fed Cup, la cui prima edizione è stata assegnata a Ginevra.

Però questo avvenimento partirà dall’edizione 2019 e non dal prossimo anno.

Questo slittamento è stato deciso dopo aver ascoltato i pareri delle varie parti in causa e per avere più tempo per raggiungere una maggiore comunità di intenti e per questo non è stato inserito nelle votazioni di quest’anno.