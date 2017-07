Challenger Gatineau: I risultati con il live dettagliato del secondo turno (In campo Thomas Fabbiano)

Challenger Gatineau | Cemento | $75.000 – 2° Turno

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] JC Aragone vs [5] Peter Polansky



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Sekou Bangoura vs [2] Thomas Fabbiano



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Bradley Klahn / Jackson Withrow vs [4] Philip Bester / Peter Polansky (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Denis Shapovalov vs [Alt] Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Go Soeda vs [Q] Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs Omar Jasika / Bradley Mousley



Il match deve ancora iniziare