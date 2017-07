Martina Hingis e la coppa di Wimbledon caduta sul piede di Judy Murray

Martina Hingis ha conquistato domenica scorsa il 24° titolo del Grande Slam della propria carriera, avendo trionfato nel doppio misto di Wimbledon al fianco di Jamie Murray. Al termine della finale, è andato poi in scena un epidodio piuttosto singolare che ha avuto come protagonista Judy Murray (madre di Andy e dello stesso Jamie) e la stessa campionessa svizzera.

“Questa è la fantastica Martina Hingis con il suo trofeo del doppio misto di Wimbledon, poco prima che facesse cadere la coppa… sul mio piede”, ha rivelato la scozzese attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

This is the incredible Martina Hingis with her Wimbledon mixed doubles trophy. Right b4 she dropped it on my foot. 🙄 pic.twitter.com/ZMVhuHzwWn

— judy murray (@JudyMurray) 16 luglio 2017