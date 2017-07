Punta 50 mila sterline sulla vittoria di Roger Federer a Wimbledon e vince

Dopo la conclusione di grandi eventi sportivi, siano essi riguardanti il tennis o meno, è piuttosto consueto apprendere di certi scommettitori che abbiano piazzato somme molto ingenti su esiti non troppo azzardati. La vittoria di Roger Federer a Wimbledon, ad esempio, non rappresentava uno scenario dalla scarsa probabilità di realizzazione. Scommettendo circa £50.000 (equivalenti a più di €57.000) sul fatto che lo svizzero si sarebbe laureato campione del major londinese per l’ottava volta in carriera, il signor George è infatti riuscito a portare a casa una considerevole somma.

Responsabile delle operazioni di un’azienda di che opera nel campo della tecnologia applicata in contesti finanziari e che fa base a Londra, George ha così manifestato la propria cieca fiducia nel tennis di Federer: “La mia idea di scommettere su Federer è nata durante una serata tra uomini. MI vergogno un po’ a dirlo, tuttavia vedendo come stesse giocando durante l’anno mi ha fatto sentire piuttosto fiducioso che lui sarebbe riuscito ad arrivare in fondo. Avendo vinto i tre tornei più importanti a cui aveva partecipato nel corso della stagione attuale, mi sembrava che [Roger] fosse pronto per vincere Wimbledon”, ha dichiarato George a The Telegraph.

L’intuizione si è dimostrata rivelata vincente. Trionfando a Wimbldon per l’ottava volta in cerriera, facendolo per giunta senza perdere nemmeno un set, Roger ha permesso a George di guadagnare £162.000 (quasi €185.000). “Non lo faccio spesso”, ha rivelato, riguardo alle proprie abitudini in tema di scommesse. “Quando lo faccio, però, lo faccio bene”, ha precisato. La quota su cui George, che ha presenziato la finale proprio dagli spalti Centre Court in compagnia della propria fidanzata, era infine pari a 3.24 volte la posta.

Resta soltanto da capire, oramai, su cosa George intenderà spendere la cifra vinta. Il fortunato vincitore sembra comunque già avere una idea: “Probabilmente, ora chiederò alla mia fidanzata di sposarmi, altrirmenti sarebbe lei a lasciarmi dopo aver scoperto quanti soldi io abbia scommesso!”, ha spiegato.

Edoardo Gamacchio