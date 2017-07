Wimbledon – Marin Cilic: “purtroppo il dolore non è andato via. Ogni volta che c’era da fare un cambio di movimento repentino, non ci sono riuscito”

Marin Cilic : “È stato un giorno sfortunato per il contesto in cui mi trovavo. Avevo una vescica e il liquido è penetrato proprio nella zona del callo.

È stata dura a livello emotivo perché sapevo quanto mi fossi preparato negli scorsi mesi. Volevo fare del mio meglio e provarci quanto possibile, ma in una situazione del genere è dura perché sai che non hai molte possibilità di vittoria.

È una sconfitta pesante per me, ma sono orgoglioso per ciò che ho fatto in queste due settimane. Ciò mi dà tanta fiducia per il resto della stagione. I fisioterapisti mi hanno aiutato in questi giorni ma oggi avevo dei problemi.

Nelle ultime 30 ore, sono stati costantemente con me. Hanno fatto più che il possibile, ma purtroppo il dolore non è andato via. Ogni volta che c’era da fare un cambio di movimento repentino, non ci sono riuscito.

Ho pianto perch+ Sentivo di non poter fare del mio meglio in campo, che non potevo esprimere il mio miglior tennis in un match così importante. Non era così doloroso da provocarmi dolore. È stato molto difficile concentrarsi sulla partita e sulla tattica perché mentalmente ero bloccato dal dolore.”