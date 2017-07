ATP Newport: Il Tabellone di Qualificazione. La sfida sull’erba di Alessandro Bega.

ATP Newport 250 | Erba | $535.625

(1) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Eubanks, Christopher

Ebden, Matthew vs (7) Klein, Brydan

(2) Groth, Sam vs Bega, Alessandro

(WC) Blumberg, William vs (5) McGee, James

(3) Smyczek, Tim vs Krajicek, Austin

Bolt, Alex vs (6) Smith, John-Patrick

(4) Whittington, Andrew vs King, Evan

Dancevic, Frank vs (8) Arevalo, Marcelo

Center 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Sam Groth vs Alessandro Bega

2. Matthew Ebden vs [7] Brydan Klein

3. [1] Ramkumar Ramanathan vs [WC] Christopher Eubanks (non prima ore: 21:00)

Center 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] William Blumberg vs [5] James McGee

2. [3] Tim Smyczek vs Austin Krajicek

3. [4] Andrew Whittington vs Evan King (non prima ore: 20:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex Bolt vs [6] John-Patrick Smith

2. Frank Dancevic vs [8] Marcelo Arevalo