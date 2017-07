Flavia Pennetta e un suo possibile ritorno: “Quasi quasi. Per il momento però le guardo in campo e va bene così”

Flavia Pennetta che quest’oggi è in cabina di commento su SkySport per la finale femminile del torneo di Wimbledon ad una domanda di Elena Pero su un suo possibile ritorno in campo e se l’ha mai pensato l’azzurra ha risposto in questo modo e con il sorriso sulle labbra: “Quello si. Devo essere sincera dopo tutto quello che sta avvenendo nel tennis femminile il pensiero viene e dici dai quasi quasi ritorno a giocare. Per il momento però le guardo in campo e va bene così”.