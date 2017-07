Wimbledon: Parlano Roger Federer e Marin Cilic. Dichiara Federer “La salute ha un ruolo decisivo su quanto ancora giocare”

Roger Federer : “Mi sento un privilegiato, non posso quasi crederci. L’anno scorso sono stato fermo sei mesi dopo Wimbledon: ho avuto modo di capire cosa sarà la mia vita dopo il tennis, voglio essere un buon papà e un buon marito. Ma ho anche dato riposo al mio corpo. Non era certo che tornassi: e invece sono di nuovo al centrale di Wimbledon, dove tutti i tennisti vorrebbero essere almeno una volta….

Io devo solo preoccuparmi di andare avanti e superare i passaggi chiave come i tiebreak, e farlo senza innervosirmi. Niente panico: è fondamentale nei match così tirati.

La salute ha un ruolo decisivo su quanto ancora giocare. E’ la salute che determina le mie scelte e la mia programmazione. E poi ne parlo con il mio team e la mio famiglia. Conta anche che loro siano felici, quando viaggio per il tour. Ma non mi do scadenze. tipo Olimpiadi di Tokyo o simili. Nessuna scadenza.

No, nel tennis la classe non ti porta da nessuna parte. Bisogna lavorare sodo, mettere tantissima passione e amare il tennis. Avere la pazienza di fare tutte quelle cose necessarie e legate a questo sport come, per esempio, anche venire alle conferenze stampa e amare questo.

Bisogna accettare sui campi dove si gioca. Io sono sempre pronto a giocare su campi alternativi. Il campo 1, o anche un altro se serve. Comunque a dire la verità non ho capito perchè non hanno fatto giocare Djokovic quel giorno. Non so, a volte ci sono fattori di sicurezza, cose importanti che ci sfuggono”.

Marin Cilic : Sam ha giocato davvero un tennis di alto livello, in particolare nel primo set, spingendo forte da fondo campo. Nel proseguo dell’incontro mi sono trovato un po’ meglio alla risposta, anche se nel complesso sentivo che il livello era veramente molto alto. Querrey mi ha costretto a giocare un grande tennis verso la fine del match. Roger sta giocando il miglior tennis della sua carriera su questo campo, che sente come casa propria ormai. Io proverò a concentrarmi solo sul mio gioco”.