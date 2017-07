Sergiy Stakhovsky: “Chi perde al primo turno di uno Slam dovrebbe incassare 100.000 euro”

Sergiy Stakhovsky è sempre controcorrente e anche questa volta ha voluto dire la sua sul montepremi nel circuito maggiore.

“Il montepremi dovrebbe quadruplicare in tutti i tornei, soprattutto in quelli di successo come Wimbledon. Chi perde al primo turno di uno Slam dovrebbe incassare 100.000 euro.

Se vogliamo che il tennis rimanga vivo e competa alla pari col football, dobbiamo attrarre i giovani. Ma quando vedono che i calciatori guadagnano milioni, anche chi sta in panchina, e soltanto i top 100 nel tennis arrivano a guadagnare, è logico che scelgano il calcio”.

“Le Finali di David e Fed Cup in unica sede è una catastrofe assoluta.

Se non ricordo male, tutti i membri del consiglio giocatori hanno concordato sul fatto che questa non sia una buona decisione perché penso che la possibilità di giocare in casa sia importante per i giocatori ma anche per l’intera manifestazione”.