Wimbledon: Roger Federer “È normale che Novak Djokovic pensi di fermarsi per un po’. Una volta arrivato a 30 anni devi guardarti indietro” (Con un un’infografica che ripercorre le vittorie di Roger Federer)

Roger Federer : “Da fondocampo avevo in mano lo scambio al contrario dello scorso anno, e questo mi ha reso più calmo.

Quest’anno sono tornato un tennista normale che può confrontarsi sulla tattica. Questa è la differenza. Sto giocando molto bene, sono riposato, fresco e in fiducia, che è un’ottima cosa.

Dopo Miami in realtà non mi sono mai davvero riposato. Ho avuto 5 giorni liberi, poi l’esibizione con Murray a Zurigo, poi sono andato a Dubai per lavorare fisicamente, quindi a Seattle per l’altra esibizione, e poi sono tornato in Svizzera. Solo dopo aver deciso di non giocare il Roland Garros, ho fatto una pausa.”

“È normale che Novak Djokovic pensi di fermarsi per un po’. Una volta arrivato a 30 anni devi guardarti indietro e pensare a quanto hai giocato, a quanto ti sei riposato durante gli anni, quanto ti sei allenato, se hai fatto abbastanza o meno.

Prendere una lunga pausa nel mio caso ha funzionato, ma ciò non significa che possa essere lo stesso per tutti. Ma a volte il corpo e la mente hanno bisogno di riposare. La cosa ideale è prendere la decisione in tempo, prevenire.

Gli auguro di recuperare velocemente così come ad Andy. Spero che Murray non abbia peggiorato le cose giocando. È stato qualcosa di grande vederlo scendere in campo e provarci nonostante sapesse, come me lo scorso anno, che le possibilità di difendere il titolo erano poche.

Lo rispetto tanto per averlo fatto. Spero solo possa rientrare per l’Open del Canada o in America.

Sull’erba i margini sono pochi e rimane comunque un grande torneo”.

in occasione dell’imminente semifinale del Torneo di Wimbledon, un’infografica che ripercorre le vittorie di Roger Federer, grande nome del tennis mondiale. L’immagine riassume tutte le sue vittorie, con un focus particolare per lo Slam.

Infografica a cura di StampaPrint