Polemiche sulla programmazione di Wimbledon

Tutti gli anni, la programmazione degli incontri per ciascuna giornata di gara a Wimbledon rappresenta un tema caldo per giocatori, giornalisti ed addetti ai lavori. La tradizione vuole che i match da giocarsi sui due campi principali inizino più tardi rispetto a tutti gli altri, con l’obiettivo di preservare quanto più possibile la “salute” del manto erboso. Sul Centre Court e sul Court N.1, tuttavia, quest’anno sono state disputate molte più ore di gioco di match maschili che femminili.

La questione è stata accolta con gradimento, da alcune delle stelle del circuito WTA. Angelique Kerber, finalista nel 2016, è stata molto sorpresa dal fatto che avrebbe dovuto giocare contro Garbiñe Muguruza (finalista nel 2015) sul Court N.2: “Sono rimasta molto sorpresa, quando ho saputo che avremmo giocato sul Court N.2. Ma non c’è niente da fare, ci hanno messo lì ed io su quel campo ho anche già giocato alcune ottime partite”, aveva osservato la tedesca.

Jelena Ostapenko, laureatasi poche settimane fa campionessa del Roland Garros, ha ammesso che sentisse di meritare più del Court N.12 che le è stato assegnato per affrontare Elina Svitolina. “Lei è la testa di serie numero quattro del torneo ed era un incontro interessante da vedere, per le persone. Credo che meritassimo più del Court N.12. Ma alla fine…”, ha concluso, laconica.

Anche Andy Murray, che ha giocato esclusivamente sul Centre Court, si è detto d’accordo con il disappunto delle proprie colleghe. “Credo che questa divisione dei campi non sia giusta, avremo quindi bisogno di trovare un modo per analizzare la situazione in maniera in maniera aggregata e rendere questo torneo più egualitario attraverso i due sessi”, ha dichiarato.

Edoardo Gamacchio