Wimbledon Day9: ancora una prova del nove fallita da Simona Halep, Konta orgoglio britannico, sorpresa Rybarikova, solidità Muguruza , Venere divina=Venus Williams.

Nel giorno in cui Simona Halep fallisce ancora l’appuntamento con la storia fra Slam mancati e primato del ranking sfuggito per un soffio, brillano le stelle delle quattro semifinaliste dell’edizione 2017.

Simona Halep cede infatti sul più bello contro la britannica Konta che regala l’ennesima gioia degli ultimi anni ai sudditi di Sua Maestà e frena la corsa al vertice della rumena a pochi game dal primato. Vince Johanna in 3 set, in rimonta, sospinta (ai limiti dell’educazione) dal pubblico sugli spalti, raggiungendo la sua prima semifinale a Wimbledon e alimentando i suoi sogni Major. Cade la Halep, abdica la Kerber e così a fare festa è la terza incomoda Karolina Pliskova, eliminata prematuramente nella prima settimana. Misteri della classifica WTA.

La Konta sfiderà in semifinale un’eterna Venus Williams: Lady Wimbledon vince l’ennesimo scontro generazionale del suo Wimbledon contro la lettone Ostapenko, mettendo fine alla sua corsa sfrenata che dalla vittoria al Roland Garros sembrava non conoscere sosta ma oggi decisamente in balia dei colpi dell’avversaria. E contro la britannica in semi la Venere nera del tennis partirà con i favori del pronostico (del sottoscritto).

Torna a sorridere Garbine Muguruza, agile e decisa contro la russa Kuznetsova nel suo impegno di quarti di finale: semifinale di un’importanza vitale per la spagnola, alla ricerca del suo miglior tennis che in molti dopo la vittoria dell’anno scorso, inattesa ma meritata, al Roland Garros davano per smarrito. Contro di lei adesso la sorpresa di questi Championships, la slovacca Magdalena Rybarikova, oggi vittoriosa senza patemi d’animo in due parziali contro la statunitense Vandeweghe: fallosa l’americana e prima semi Slam per la Rybarikova. Incredibile la sua storia fatta di cadute e una straordinaria risalita: e i sogni di gloria non sono ancora finiti. Anche se con la Muguruza non sarà certo la favorita.

Si allinea ai quarti anche il tabellone maschile: Novak Djokovic sbriga in tre set la pratica Mannarino e si regala i quarti contro il ceco Berdych. Un buon Djokovic che sembra giovare della cura Agassi, ritrovando (in parte) quegli automatismi che lo hanno reso grande. Contro Berdych adesso sarà una partita da all in: il ceco con il dente avvelenato per i tanti precedenti negativi e il serbo per il definitivo ritorno. Perché una semifinale a Wimbledon lo riporterebbe senza dubbio in alto…

Alessandro Orecchio