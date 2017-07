Novak Djokovic potrebbe mettere a segno un record che non accade da 19 anni

Non vogliamo sicuramente “tirarla” a Novak Djokovic.

Il serbo, ancora in gara nel torneo di Wimbledon, potrebbe mettere a segno un piccolo record.

Infatti non capita dal 1998 che un giocatore conquistasse il torneo precedente ad un torneo dello Slam.

Nel 1998 Pat Rafter conquistò il torneo ATP di Long Island per poi vincere due settimane dopo gli Us Open.

Ricordiamo che Novak dieci giorni fa ha vinto il torneo ATP 250 di Eastbourne e conquistando Wimbledon metterebbe a segno questo piccolo record.