Future Casinalbo: Il resoconto della prima giornata

Subito spettacolo sui campi in terra rossa della Meridiana di Casinalbo nella prima giornata del tabellone principale del Memorial Fontana, il Torneo Internazionale Maschile di Tennis con Mentepremi 25.000 dollari.

Si sono giocati i match sia di singolare che di doppio.

Tra i match più equilibrati e combattuti quello tra Maccari e Berettini con vittoria 6/7 6/4 6/4 per Jacopo Berrettini, 18enne romano, una delle due wild card concesse dalle federazione e uno dei giovani italiani più promettenti reduce dalla maturità al Liceo Scientifico. “Sono molto contento – ha detto Berrettini – Negli ultimi due mesi proprio per la maturità non ho potutio fare tornei. E’ stato un match sofferto che ho chiuso in crescendo. Ora il mio obiettivo è semplicemente quello di stare in campo e fare esperienza una partita alla volta”.

Tra gli altri match del singolo Capecchi ha superato Guerrieri 6/1 6/3, Bortolotti ha vinto con Roggero 6/4 7/5 e Roncalli con Lulli 6/1 7/5.

Per i match di doppio vittoria al long tie break del terzo per la coppia modenese del Tennis Modena composta da Leonardo Taddia e Andrea Gasperini su Gobbi/Marchetti: 6/2 3/6 10/6.

Al secondo turno accendono anche Giacalone/Rondini che superano senza problemi Becuzzi/Virgili 6/0 6/1 e Licciardi/Roncalli che hanno avuto la meglio della coppia di casa composta da Alessandro Dragoni e Marco Rossi (6/1 6/3).

Come detto è stato subito grande tennis alla Meridiana. “Devo dire che il tabellone principale sta facendo vedere un buon livello di tennis – ha detto Massimiliano Sirchio, Direttore Tecnico del Memorial Fontana – A differenza di altri tornei di questo tipo in Italia, qui alla Meridiana ci sono anche tanti giocatori stranieri di qualità. Chi vedo favorito? Mah, le prime tre teste di serie sono intorno alla 200esima posizione mondiale e ovviamente hanno tutte le caratteristiche per vincere. Gli argentini Federico Coria e Collarini, la “uno” e la “tre”, sono tra i favoriti, così come il serbo Krstin, la testa di serie numero 2. La sorpresa? Mi auguro sia un italiano, magari proprio Gianluca Mager, la testa di serie numero 4: si tratta di un ragazzo giovane molto promettente e con un gioco che fa divertire il pubblico”.

Tutto il Club La Meridiana è coinvolto nell’organizzazione di questo 25.000mila dollari, una settimana di festa e tennis.

“In questi giorni l’aria che si respira al circolo è diversa, più frizzante – ha spiegato Andrea Bertucci, Consigliere del Club La Meridiana – I tanti atleti che arrivano da tutto il mondo portano energia e agonismo coinvolgendo in un qualche modo tutti i soci della Meridiana che vengono ancora più volentieri al Club stimolati dalla curiosità di assistere al torneo. Abbiamo cercato in tutti i modi di coinvolgere i soci, soprattutto i più piccoli. Il nostro obiettivo sarebbe negli anni avere dei tennisti cresciuti qui alla Meridiana che giochino il torneo, magari per provare anche a vincerlo. Oggi abbiamo già un buon vivaio di ragazzi, forse non sono ancora al livello di chi gioca per vincere ora il torneo, ma stiamo lavorando per il futuro…”.

Martedì ancora match di singolo e doppio a partire dalle 13.30 con chiusura con un match in serale sotto i riflettori.

Come sempre ingresso libero e gratuito al Club La Merdiana di Casinalbo.