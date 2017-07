Vera Zvonareva ritorna alla vittoria e rientrerà nel ranking WTA dalla prossima settimana

Tornata in campo e alla vittoria la 33 enne russa ex top 10 Vera Zvonareva vincendo la finale del 15mila dollari di Sharm el Sheik per 1-6 7-6 (4) 7-5 contro Tereza Mihalikova, n.2 del seeding.

Per la russa si tratta del terzo successo in carriera nel circuito ITF.

Da segnalare che la russa ha rimontato uno svantaggio di 16 45 e servizio Mihalikova e ha prevalso per 16 76 75.

Con questo risultato rientrerà nel ranking WTA.

Luigi Calvo e un grazie a Dizzo