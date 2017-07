Challenger Winnetka: Il Tabellone Principale. Nessun azzurro al via

Challenger Winnetka | Cemento | $75.000

(1) Sandgren, Tennys vs Krajicek, Austin

Jasika, Omar vs Hiltzik, Jared

(WC) Eubanks, Christopher vs Bachinger, Matthias

(Alt) Bolt, Alex vs (6) Mmoh, Michael

(3) Novikov, Dennis vs Qualifier

Saville, Luke vs (WC) Kirchheimer, Strong

(Alt) Rungkat, Christopher vs (PR) King, Kevin

Santillan, Akira vs (8) Kudla, Denis

(5) Ramanathan, Ramkumar vs (PR) Klahn, Bradley

Whittington, Andrew vs (WC) Aragone, JC

Qualifier vs Qualifier

Koepfer, Dominik vs (4) Chiudinelli, Marco

(7) Krueger, Mitchell vs Matosevic, Marinko

Qualifier vs (WC) Fawcett, Tom

Ebden, Matthew vs Paul, Tommy

McGee, James vs (2) Fritz, Taylor