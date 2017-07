Challenger Perugia: I risultati del Primo e Secondo turno di Qualificazione. Trusendi e Di Nicola al turno decisivo

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – TDQ

Gianluca Di Nicolavs [7] Roman Safiullin[4] Juan Pablo Pazvs [5] Walter Trusendi[1] Jonathan Eyssericvs Moez Echargui[3] Tomislav Brkicvs [8] Gonzalo Escobar

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – 1° 2° Turno Qualificazioni

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Gianluca Di Nicola vs [WC] Stefano Baldoni



CH Perugia Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 6 6 Stefano Baldoni Stefano Baldoni 4 2 Vincitore: G. DI NICOLA

2. [WC] Michele Cappellacci vs John Lamble



CH Perugia Michele Cappellacci Michele Cappellacci 4 0 John Lamble John Lamble 6 6 Vincitore: J. LAMBLE

3. Daniele Spinnato vs [WC] Andrea Del Federico



CH Perugia Daniele Spinnato Daniele Spinnato 6 7 6 Andrea Del Federico Andrea Del Federico 7 5 2 Vincitore: D. SPINNATO

4. [2] Pedro Cachin vs Gianluca Di Nicola (non prima ore: 13:00)



CH Perugia Pedro Cachin [2] Pedro Cachin [2] 6 1 2 Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 1 6 6 Vincitore: G. DI NICOLA

5. John Lamble vs [8] Gonzalo Escobar



CH Perugia John Lamble John Lamble 0 4 Gonzalo Escobar [8] Gonzalo Escobar [8] 6 6 Vincitore: G. ESCOBAR

6. Daniele Spinnato vs [5] Walter Trusendi



CH Perugia Daniele Spinnato Daniele Spinnato 2 6 2 Walter Trusendi [5] Walter Trusendi [5] 6 4 6 Vincitore: W. TRUSENDI

GRANDSTAND – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Moez Echargui vs Riccardo Ghedin



CH Perugia Moez Echargui Moez Echargui 4 7 6 Riccardo Ghedin Riccardo Ghedin 6 6 2 Vincitore: M. ECHARGUI

2. Milan Radojkovic vs [WC] Giorgio Portaluri



CH Perugia Milan Radojkovic Milan Radojkovic 2 2 Giorgio Portaluri Giorgio Portaluri 6 6 Vincitore: G. PORTALURI

3. [WC] Alessio de Bernardis vs [WC] Francesco Passaro



CH Perugia Alessio De Bernardis Alessio De Bernardis 5 4 Francesco Passaro Francesco Passaro 7 6 Vincitore: F. PASSARO

4. Moez Echargui vs [6] Christian Lindell (non prima ore: 13:00)



CH Perugia Moez Echargui Moez Echargui 4 7 6 Christian Lindell [6] Christian Lindell [6] 6 5 1 Vincitore: M. ECHARGUI

5. [4] Juan Pablo Paz vs [WC] Francesco Passaro



CH Perugia Juan Pablo Paz [4] Juan Pablo Paz [4] 6 6 Francesco Passaro Francesco Passaro 2 2 Vincitore: J. PAZ

NEXT GEN – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Gabor Borsos vs Alessandro Petrone



CH Perugia Gabor Borsos Gabor Borsos 5 7 3 Alessandro Petrone Alessandro Petrone 7 5 6 Vincitore: A. PETRONE

2. Ljubomir Celebic vs Nino Serdarusic



CH Perugia Ljubomir Celebic Ljubomir Celebic 7 1 6 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 6 1 Vincitore: L. CELEBIC

3. [1] Jonathan Eysseric vs Alessandro Petrone (non prima ore: 11:30)



CH Perugia Jonathan Eysseric [1] Jonathan Eysseric [1] 6 6 Alessandro Petrone Alessandro Petrone 4 3 Vincitore: J. EYSSERIC

4. [WC] Giorgio Portaluri vs [7] Roman Safiullin



CH Perugia Giorgio Portaluri Giorgio Portaluri 3 0 Roman Safiullin [7] Roman Safiullin [7] 6 6 Vincitore: R. SAFIULLIN

5. [3] Tomislav Brkic vs Ljubomir Celebic