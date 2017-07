Challenger Bastad: Il Main Draw. C’è Riccardo Bellotti.

Challenger Bastad| Terra | e43.000

(1) Lajovic, Dusan vs (WC) Eriksson, Markus

Coppejans, Kimmer vs Kamke, Tobias

(WC) Soderlund, Carl vs (WC) Ymer, Elias

Qualifier vs (6) De Greef, Arthur

(4) Bagnis, Facundo vs Bourgue, Mathias

(Alt) Hemery , Calvin vs Domingues, Joao

Nedovyesov, Aleksandr vs Robert, Stephane

Qualifier vs (8) Garcia-Lopez, Guillermo

(5) Ruud, Casper vs Mayer, Leonardo

Garin, Christian vs Krajinovic, Filip

(Alt) Majchrzak, Kamil vs Qualifier

Lamasine, Tristan vs (3) Laaksonen, Henri

(7) Carballes Baena, Roberto vs Bellotti, Riccardo

(WC) Ymer, Mikael vs Cervantes, Inigo

Qualifier vs Safranek, Vaclav

Robredo, Tommy vs (2) Olivo, Renzo