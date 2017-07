Challenger Bastad: Il Tabellone di Quali. Presenza di Roberto Marcora.

Challenger Bastad | Terra | e43.000

(1) Majchrzak, Kamil vs Bye

Samuelsson, Christian vs (WC) Ahren Moonga, Eric

(WC) Hedstrom, Carl vs (WC) Bergevi, Filip

Bye vs (8) Arvidsson, Isak

(2) Geens, Clement vs Bye

Simonsson, Fred vs Johansson, Niklas

Nordquist, Arvid vs Eriksson Ziverts, Jonas

Bye vs (6) Gomez, Lucas

(3) Hurkacz, Hubert vs Bye

(WC) Thour, Robin vs Hess-Olesen, Soren

Frost, Linus vs Marcora, Roberto

Bye vs (7) Goransson, Andre

(4) Londero, Juan Ignacio vs Bye

(WC) Taylor, Sam vs (WC) Malbasic, Filip

Friberg, Karl vs Renard, Lucas

Bye vs (5) Zopp, Jurgen

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Karl Friberg vs Lucas Renard

2. Fred Simonsson vs Niklas Johansson

3. Karl Friberg OR Lucas Renard vs [5] Jurgen Zopp (non prima ore: 13:00)

4. [2] Clement Geens vs Fred Simonsson OR Niklas Johansson (non prima ore: 14:30)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Linus Frost vs Roberto Marcora

2. [WC] Carl Hedstrom vs [WC] Filip Bergevi

3. Linus Frost OR Roberto Marcora vs [7] Andre Goransson (non prima ore: 13:00)

4. [WC] Carl Hedstrom OR [WC] Filip Bergevi vs [8] Isak Arvidsson (non prima ore: 14:30)

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Sam Taylor vs [WC] Filip Malbasic

2. Arvid Nordquist vs Jonas Eriksson Ziverts

3. [4] Juan Ignacio Londero vs [WC] Sam Taylor OR [WC] Filip Malbasic (non prima ore: 13:00)

4. Arvid Nordquist OR Jonas Eriksson Ziverts vs [6] Lucas Gomez (non prima ore: 14:30)

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Robin Thour vs Soren Hess-Olesen

2. Christian Samuelsson vs [WC] Eric Ahren Moonga

3. [3] Hubert Hurkacz vs [WC] Robin Thour OR Soren Hess-Olesen (non prima ore: 13:00)

4. [1] Kamil Majchrzak vs Christian Samuelsson OR [WC] Eric Ahren Moonga (non prima ore: 14:30)