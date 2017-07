Troppi ritiri al primo turno negli Slam: Si pensa ad un forte diminuzione dei premi per chi perde al primo turno

I ritiri a Wimbledon, ben sette al primo turno, hanno colpito nel segno quest’anno.

Gli organizzatori di Wimbledon e degli altri tre Slam si riuniranno la settimana prossima a Londra per prendere in considerazione l’ipotesi di applicare tagli importanti al montepremi in palio per i giocatori che perdono al primo turno.

Secondo il Daily Mail, a Wimbledon dai £35.000 attuali si potrebbe passare a £10,000 (circa €11.300). Ci sarebbero allo stesso tempo degli aumenti per coloro che supereranno i turni successivi ma chi perderà all’esordio potrebbe vedere il suo montepremi ridotto in maniera molto forte.