Wimbledon: un ottimo Fabio Fognini domina Vesely in tre set. Al terzo turno sfiderà Andy Murray (di M. Mazzoni)

E pensare che Fognini, tempo fa, pensava di non poter esprimere il suo miglior tennis sui prati… Tutt’altro. Oggi a Wimbledon abbiamo assistito ad un grande match di Fabio. Uno dei migliori Fognini della stagione. Ha dominato il ceko Vesely in tre set, e lo score non rende giustizia alla superiorità espressa dall’azzurro. Ha dominato il campo in ogni settore, fin dall’avvio, tanto che il rivale è rimasto in partita solo grazie alla battuta (ottimo colpo), finendo sotto negli scambi, nelle situazioni complicate di tocco, negli attacchi spesso castigati da passanti perfetti. Vesely non è mai riuscito ad incidere alla risposta, tanto de non riuscire a strappare il servizio a Fabio nell’intero match. Del resto oggi l’azzurro ha fornito una prestazione al servizio “monstre”. Ha servito bene per tutto il match, alternando botte al centro a slice esterni che hanno messo a nudo la relativa lentezza del ceko. I numeri del secondo set (picco di qualità del match) sono incredibili: 80% di prime e 90% di punti ottenuti, a certificare un dominio totale. Forte di questa sicurezza, Fabio ha tenuto in mano il gioco, governando ritmi ed angoli col dritto, molto efficace e sempre preciso. Pochissimi errori di scambio, nessuna pausa. Con i piedi molto vicini alla riga di fondo, ha tenuto in mano l’iniziativa per tutto il match, non andando quasi mai in difficoltà negli scambi. Appena Fognini è riuscito a rispondere, ecco che sono arrivate chance di break, e break. Fognini ha confermato anche oggi come quest’anno sia molto più veloce nell’entrare col dritto a prendersi il rischio, sbagliando poco ed ottenendo lauti dividendi. Quest’erba veloce ma non velocissima sembra quasi “ideale” per il suo tennis aggressivo ma non propriamente da “uno-due”. Inoltre Vesely è stato troppo debole in risposta (mai incisivo), troppo lento nei cambi di direzione. Ha subito ogni accelerazione di dritto, ogni contropiede. Tuttavia i meriti di Fabio sono assai superiori ai demeriti del rivale, perché ha spinto, ha cercato e trovato molti vincenti, da ogni posizione di campo. Sta molto bene fisicamente, e se riuscirà a tenere questo rendimento al servizio potrà giocare un gran terzo turno con Andy Murray.

Di sicuro, Fabio adesso ci crede… sente che i suoi cambi di ritmo possono esser letali anche su questi campi non così veloci, e già molto secchi. Ecco la cronaca del match.

Si inizia con Fognini alla battuta. Perde il primo 15, ma il braccio sembra immediatamente sicuro e veloce. Gran passante, Ace, qualche errore ma pure una demi-volee difficilissima, premiata. 1-0 Fognini. Alla risposta Fabio è aggressivo, chiama il ceko a rete e lo passa, con la sua grande mano.

Vesely non ingrana con la prima, ma la seconda è molto potente, spesso al corpo per non dare angolo alla ribattuta dell’azzurro. 1 pari. Chiaro il piano tattico di “Fogna”: buone prime, tenere il centro del campo e governare lo scambio col dritto, facendo correre Jiri, non un “fulmine di guerra” quando è costretto a rincorrere. In sicurezza 2-1 Fognini. Anche Vesely quando è al servizio adotta una tattica simile, spingendo bene e trovando ottimi angoli col rovescio. Però resta più falloso, ed un errore sul 30 pari gli costa la prima palla break. Cancella la chance con un solida prima esterna, a sfruttare al massimo lo slice mancino. Il ligure entra a tutta su di una seconda troppo corta, strappando con un winner la seconda palla break; un altro bel servizio salva il ceko. 2 pari. Il set avanza seguendo i servizi, con il giocatore alla battuta che verticalizza per primo e tiene l’iniziativa. Fabio gioca bene d’anticipo, e usando al meglio il dritto cross, più lavorato, per aprire il campo e far correre Jiri; il rivale tira rovesci molto precisi e lunghi, cercando di non perdere troppo campo, ed impressiona la qualità della sua seconda di servizio, spesso ingiocabile per mix di velocità, angolo e rotazione. 4 pari, match finora di discreta qualità, ma che non si infiamma. La miccia la mette, purtroppo, Fognini nel nono game. Un paio di errori gli costano un pericoloso 0-30, e la prima non va. Vesely risponde molto aggressivo, gli esce di un niente un attacco cross che l’avrebbe portato 15-40. L’azzurro ritrova la prima (ottima al centro) si va ai vantaggi. Troppa fretta nell’attacco (serve and volley modesto…), e nel tentare una smorzata difficile all’uscita dal servizio. Concede e salva una palla break, portandosi 5-4. Decimo game, Fabio l’inizia col punto esclamativo, passante spettacolare in corsa di rovescio, a castigare un attacco nemmeno malvagio del ceko, che, innervosito, spara poi malamente un drive, 0-30. Fognini a due punti dal primo set. Vesely spinge col dritto mancino, 30 pari, ed anche con la prima. 5 pari. Si va al tiebreak. Bella prima di Fabio, 1-0, che trova poi un gran contropiede col dritto arrivando in corsa. Fulminato Vesely, 2-0, e poi 3-0 con un tocco d’autore sotto rete, a castigare un attacco non perfetto del rivale. Jiri risponde molto aggressivo, recupera un punto, 4-1 e poi 4-3 Fognini. Due ottime prime valgono due punti, 6-3 Fognini e tre set point. Basta il primo, Vesely affossa un dritto di scambio, 7-3 Fognini. Un set meritato, ha condotto quasi sempre il gioco e dominato il tiebreak, con il ceko in partita grazie al rendimento del servizio e poco altro.

Secondo set, Vesely al servizio, e proprio alla battuta si aggrappa per stare in partita, perché quando si scambia la maggior qualità e “mano” dell’azzurro si fa subito sentire. 1-0 Vesely. Fabio c’è, a zero (e con due Ace) tiene il servizio, 1 pari. I giochi corrono via velocissimi, si scambia poco e chi serve domina. Fognini governa col dritto, molto solido nell’inside out dal centro; Vesely ha gran ritmo con la prima. Fabio nel terzo gioco indovina un paio di soluzioni “doc”, incluso un passante splendido che gli vale una palla break. La “solita” mazzata di servizio del ceko la cancella. C’è lotta, ma Jiri tiene il servizio, avanti 3-2. L’equilibrio non si spezza, entrambi servono bene, e Fognini sorprende per la solidità della combinazione battuta + dritto. Nell’ottavo game sale la tensione. Fabio concede un 15, Jiri c’è. 15-30, situazione molto pericolosa. Gestisce bene l’azzurro, servizio solido e scambia facendo muovere il rivale. Vesely preferisce rischiare che scambiare, ma non ha fortuna alla risposta, un paio escono di centimetri. Una smorzata perfetta vale a Fognini il 4 pari. Fiammata di Fabio: attacco perfetto, con copertura della rete da manuale, e poi una risposta passante che pizzica la riga. Spinge coi piedi sulla riga, Vesely sbaglia. 15-40, due palle break importantissime. Gran prima da destra, ingestibile; errore assurdo di Jiri sulla seconda, stecca uno smash comodo, forse indeciso tra la spinta ed una volee alta… errore brutto, goffo, che gli costa il primo break del match. Fognini avanti 5-4, a servire per chiudere il secondo set. E come chiude Fabio! Servizi precisi, dritti perfetti in spinta coi piedi sulla riga. A zero chiude 6-4, altro set meritato perché nonostante l’equilibrio la sensazione di controllo è tutta per Fabio. I numeri al servizio sono splendidi: 80% di prime, e 90% di punti con la prima: in pratica, al servizio dell’azzurro non c’è match.

Terzo set. Vesely alla battuta, per restare aggrappato al match, ma Fabio è “on fire”. Corre, spinge, arriva a palla break sul 30-40, e la manca di poco tirando lungo un passante in corsa (dopo uno scambio rocambolesco). Vesely sembra in confusione sbaglia un altro colpo banale col rovescio, altra palla break. Splendido cambio di ritmo di Fognini col dritto, che in corsa da destra lo castiga con un contropiede perfetto. Break Fognini! 1-0 avanti, due set avanti. La partita va “in ghiaccio”, con Jiri incapace di mordere alla risposta ed ora in difficoltà anche al servizio. L’azzurro è in totale controllo, il servizio preciso, sbaglia pochissimo in spinta. Consolida il break, avanti 2-0. Ormai la partita scorre via, seguendo i servizi. Vesely tenta qualche accelerazione in più, ma non riesce ad aggredire con la veemenza e continuità necessaria a procurarsi chance per rientrare. Al contrario Fognini resta molto focalizzato, deciso a chiuderla qua senza tentennamenti. Spinge alla risposta sul 4-2, forza l’errore di Vesely, che di fatto si arrende con un doppio fallo sulla palla break. 5-2 Fognini, ad un passo dalla vittoria. Chiude zero, col pugno e grinta di chi sa di aver giocato un gran match. Solido, forte, sicuro. Bravo Fabio, avanti tutta ora, e sognare (contro un Murray non spaziale…) non costa nulla.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Wimbledon J. Vesely J. Vesely 6 4 2 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 7 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Vesely 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Vesely 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Vesely 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Vesely – F. Fognini

11 Aces 11

2 Doubles Faults 2

20 Winners 60

21 Unforced Errors 22

15/34 (44%) Net Points Won 17/23 (74%)

75% 1st Serves In 68%

52/79 (66%) 1st Serve Points Won 51/59 (86%)

13/26 (50%) 2nd Serve Points Won 18/28 (64%)

5/8 (63%) Break Points Saved 1/1 (100%)

36/87 (41%) 1st Return Pts Won 53/105 (50%)

10/28 (36%) 2nd Return Pts Won 13/26 (50%)

0/1 (0%) Break Points Won 3/8 (38%)

65/105 (62%) Total Service Pts Won 69/87 (79%)

18/87 (21%) Total Return Pts Won 40/105 (38%)

83/192 (43%) Total Points Won 109/192 (57%)

117 mins Duration 117 mins

192 kph / 119 mph Avg. 1st Serve Speed 183 kph / 114 mph

167 kph / 104 mph Avg. 2nd Serve Speed 156 kph / 97 mph

216 kph / 134 mph Fastest Serve 196 kph / 122 mph

48 Ranking 29

23 Age 30

Pribram, Czech Republic Birthplace Sanremo, Italy

Ras Al Khaimah, UAE Residence Arma di Taggia, Italy

6’6″ (198 cm) Height 5’10” (177 cm)

203 lbs (92 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2004

16/15 Year to Date Win/Loss 17/13

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 4

$2,612,087 Career Prize Money $8,658,713