Simone Bolelli saluta Wimbledon. Passa Tsonga in tre set

Sconfitta in tre set per Simone Bolelli al secondo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

Il tennista azzurro è stato superato dal francese Jo-Wilfried Tsonga, 32 anni, Nr. 10 del mondo, con il punteggio di 6-1 7-5 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Troppo Tsonga per Bolelli! L’azzurro ha lottato ma bisogna riconoscere che oggi il francese è stato superiore, implacabile al servizio e potente nei colpi. Resta comunque la soddisfazione di aver ritrovato un gran giocatore, autore di una splendida campagna londinese.

Ecco il resoconto del match.

Primo set: partenza potentissima del giocatore transalpino.

Simone deve ricorrere al servizio per salvarsi già nel secondo game (dove annulla una palla break) ma cede di schianto con il passare dei giochi.

Nel quarto gioco va sotto 0-40, annulla le prime due palle break ma si deve arrendere sulla terza. E’ 3-1 per Tsonga.

Il francese, passato il vantaggio, domina.

Replica il break nel sesto gioco e non trova alcuna difficoltà a chiudere il discorso nel game successivo.

Al primo set point utile è 6-1 per il Top10 in 28 minuti di gioco.

Secondo set: parziale abbastanza equilibrato, in cui Tsonga sembra sempre avere qualcosina in più ma le chance non mancano anche all’italiano.

Parte meglio il transalpino che, già nel terzo gioco, mette Simone sulla difensiva, costringendolo a salvare una palla break.

La grande occasione azzurra capita nel sesto gioco, con Bolelli che sale 15-40 ma non riesce ad effettuare lo strappo decisivo.

Da qui in poi il francese aumenta ancora i giri del motore e sono spesso dolori al servizio per l’italiano.

Simone annulla una palla break sia nel settimo che nel nono gioco, portando a casa i turni di servizio al vantaggio ma cede a pochi centimetri dal tiebreak.

L’undicesimo game è fatale e vede il transalpino brekkare a zero.

E’ la fine del parziale, con Tsonga che tiene agevolmente a zero il suo turno di battuta e chiude così 7-5 in 50 minuti di gioco.

Terzo set: l’azzurro fatica tantissimo a rimanere attaccato al match.

Il primo e il terzo gioco sono sofferenza pura, con Bolelli che annulla due palle break e porta a casa ai vantaggi due giochi complicati.

Tra il quinto e il settimo gioco si definisce il quadro.

Tsonga dapprima brekka a zero, successivamente vanifica il disperato tentativo di rientro dell’italiano annullando le due palle break del possibile rientro.

L’occasione sprecata scoraggia Bolelli che smette di lottare; ennesimo break transalpino e match in cassaforte.

Al francese è sufficiente tenere a zero il servizio nell’ottavo game per far calare il sipario.

E’ 6-2 Tsonga in 39 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon J-W. Tsonga [12] J-W. Tsonga [12] 6 7 6 S. Bolelli S. Bolelli 1 5 2 Vincitore: J-W. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 J-W. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 J-W. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J-W. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J-W. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J-W. Tsonga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J-W. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J-W. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J-W. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

J. Tsonga – S. Bolelli

13 Aces 1

2 Doubles Faults 1

32 Winners 15

18 Unforced Errors 25

17/20 (85%) Net Points Won 15/21 (71%)

65% 1st Serves In 68%

43/51 (84%) 1st Serve Points Won 34/66 (52%)

16/27 (59%) 2nd Serve Points Won 16/31 (52%)

4/4 (100%) Break Points Saved 8/13 (62%)

63/97 (65%) 1st Return Pts Won 35/78 (45%)

15/31 (48%) 2nd Return Pts Won 11/27 (41%)

5/13 (38%) Break Points Won 0/4 (0%)

59/78 (76%) Total Service Pts Won 50/97 (52%)

47/97 (48%) Total Return Pts Won 19/78 (24%)

106/175 (61%) Total Points Won 69/175 (39%)

114 mins Duration 114 mins

187 kph / 116 mph Avg. 1st Serve Speed 185 kph / 115 mph

148 kph / 92 mph Avg. 2nd Serve Speed 148 kph / 92 mph

208 kph / 129 mph Fastest Serve 201 kph / 125 mph

10 Ranking 313

32 Age 31

Le Mans, France Birthplace Bologna, Italy

Gingins, Switzerland Residence Monte-Carlo, Monaco

6’2″ (187 cm) Height 6’0″ (182 cm)

200 lbs (90 kg) Weight 182 lbs (82 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2003

23/7 Year to Date Win/Loss 1/1

3 Year to Date Titles 0

15 Career Titles 0

$20,092,763 Career Prize Money $4,577,612

Davide Sala