Wimbledon: Jack Sock, l’asciugamano conteso ed il regalo al bambino (Video)

Jack Sock ha debuttato ieri con una vittoria nel torneo di Wimbledon dopo aver battuto il cileno Christian Garín.

Al termine del loro incontro, l’americano ha gettato un asciugamano verso il pubblico, che è stato catturato in un’estremità da un ragazzino e dall’altra da un uomo.

Dopo una lotta, il secondo, lungi dal cedere come indicato dalla logica, ha strappato al giovane l’asciugamano tra le mani.

Sock vedendo in seguito la scena ha scritto un messaggio sul suo account personale di Twitter, ed ha chiesto se qualcuno conosce il bambino per fargli ricevere un regalo.

How desperately does that pathetic old man want the towel @JackSock threw to the kid who had asked for it?#Wimbledon 2017 pic.twitter.com/sG2REnezNL

— Nick Fishpool (@NickFishpool) 5 luglio 2017