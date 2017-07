Wimbledon: Stefano Travaglia “Dopo tre ore e mezza in campo sono deluso ma passerà”

Stefano Travaglia : “Dopo tre ore e mezza in campo sono deluso ma passerà, intanto ho avuto la conferma di potermela giocare ad alti livelli. Devo prendere gli aspetti positivi.

Vado oltre anche se il nastro finale è stato davvero fortunato, sarei andato 30-40 al servizio e avrei annullato un altro match point. Oppure commettevo doppio fallo e finiva lì. Il match si è deciso su pochi punti, come spesso accade sull’erba. Almeno così mi dicono visto che questa superficie per me è una novità assoluta”.

“Quel che ho passato lo considero un percorso di crescita. Mi ha fatto maturare e cambiare atteggiamento in campo. Prima mi arrabbiavo, spaccavo racchette, ero musone quando rientrato a casa. Ho capito che non serve a nulla.

Non sono d’accordo alle parole di Tomic, proprio ripensando a quanto ho passato per me il tennis è una passione. Quando non potevo giocare mi sentivo vuoto, mi mancava qualcosa. Avrei potuto scegliere di fare il maestro, ma ho tenuto duro”.

“Ora mi alleno a Foligno e siamo un bel gruppo con Fabbiano e Vanni. Se ce l’hanno fatto loro posso farcela anche io, per me allenarmi con loro è uno sprone a migliorare. Perché fortuna può essere prendere un nastro, ma entrare nei top 100 è solo frutto del lavoro e dei sacrifici”. E Steto, come lo chiamano gli amici, è pronto”.