Wimbledon: Tsvetana Pironkova interrompe il cammino di Sara Errani

Sara Errani saluta Wimbledon e lo fa al primo turno a causa della sconfitta con Tsvetana Pironkova in due set.

La bulgara, attuale n.131 WTA, si è imposta col punteggio di 6-1 6-4 ed ha finalmente vinto un incontro sui prati dell’All England Club, dove nelle tre edizioni passate era sempre uscita all’esordio (suo miglior risultato è la semifinale raggiunta nel 2010).

PRIMO SET: Mai in discussione il primo parziale, con Pironkova unica giocatrice in campo. Errani non ha potuto far altro che subire il gioco della sua avversaria, che ha conquistato il set per 6-1 in poco più di venti minuti. Male la romagnola al servizio: nonostante una buona percentuale di prime in campo, Sara ha vinto davvero pochi punti con questo fondamentale.

SECONDO SET: Errani entra finalmente in partita e gioca alla pari con Pironkova nel secondo set. Ceduto il break nel quinto gioco, lo recupera nel sesto ma poi lo perde nuovamente nel nono. Avanti per 5-4, Pironkova si trova a servire per il match: dopo qualche esitazione iniziale, la bulgara ha recuperato da 15-40 e, alla seconda occasione, ha chiuso i conti centrando la qualificazione al secondo round.

La partita punto per punto



GS Wimbledon T. Pironkova T. Pironkova 6 6 S. Errani S. Errani 1 4 Vincitore: T. Pironkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Pironkova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Pironkova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Pironkova – S. Errani

3 Aces 0

0 Doubles Faults 1

31 Winners 11

21 Unforced Errors 18

9/14 (64%) Net Points Won 8/16 (50%)

51% 1st Serves In 87%

20/28 (71%) 1st Serve Points Won 24/48 (50%)

18/27 (67%) 2nd Serve Points Won 3/7 (43%)

3/4 (75%) Break Points Saved 3/7 (43%)

31/55 (56%) 1st Return Pts Won 35/55 (64%)

4/7 (57%) 2nd Return Pts Won 9/27 (33%)

4/7 (57%) Break Points Won 1/4 (25%)

38/55 (69%) Total Service Pts Won 27/55 (49%)

28/55 (51%) Total Return Pts Won 17/55 (31%)

66/110 (60%) Total Points Won 44/110 (40%)

68 mins Duration 68 mins

131 Ranking 76

29 Age 30

Plovdiv, Bulgaria Birthplace Bologna, Italy

Plovdiv, Bulgaria Residence Bologna, Italy

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

143 lbs. (65 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro (2002)

9/14 Year to Date Win/Loss 17/17

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 9

$4,426,365 Career Prize Money $13,008,531

Lorenzo Carini