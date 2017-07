Dustin Brown sui campi di Wimbledon: “Sono più lenti di quelli del Roland Garros su terra rossa”

Dustin Brown vittorioso ieri sul portoghese João Sousa nel primo turno del torneo di Wimbledon, dopo l’incontro non era particolarmente felice per le condizioni del campo Court 14 di Wimbledon.

“Onestamente, questi campi sono molto più lenti rispetto allo scorso anno. Non so cosa hanno fatto, ma sono davvero lenti. Sono più lenti di quelli del Roland Garros su terra rossa” ha sorriso il tedesco.

Lucas Pouille è d’accordo con Dustin: “Senza dubbio sono più lenti rispetto al 2016. A Stoccarda e Halle i tornei dove ho giocato i campi in erba erano molto più veloci rispetto a questi”.

Rafael Nadal non ha voluto rispondere alle affermazioni di Brown: “Non so mai quando Dustin Brown scherza o parla seriamente e per questo motivo non voglio commentare queste parole.”