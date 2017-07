Juan Martin Del Potro ironico: “Quando vedo il tabellone, cerco di trovare Roger Federer o Novak Djokovic per vedere chi dei due potrà essere il mio avversario”

Il destino ha voluto che Juan Martin del Potro, sulla propria strada a Wimbledon, trovasse Novak Djokovic come possibile avversario al terzo turno. Si tratterebbe del quarto incontro tra i due in stagione e l’argentino è già pronto ad accogliere la sfida con il suo solito senso dell’umorismo.

“Quando io sono stato fuori dal circuito, alle volte gli sono mancato”, ha scherzato il ventottenne. Consapevole del fatto che certe sfide per lui si materializzino puntualmente, Delpo ha iniziato a coltivare un’abitudine particolare durante l’estrazione dei tabelloni: “Quando vedo il tabellone, cerco di trovare Roger o Novak per vedere chi dei due potrà essere il mio avversario”, ha rivelato.

“L’unico modo che esiste per migliorare questa situazione è che io migliori il mio ranking, e la cosa richiede tempo. Da un certo punto di vista, è un piacere giocare contro i giocatori più forti“, ha aggiunto il tennista argentino, il quale spera fortemente che non debba attraversare ulteriori periodi di inattività “forzata” in futuro, specie dopo lo stop che è stato causato da un problema all’inguine e che lo ha costretto a saltare una serie di tornei sull’erba.

“E’ un anno difficile per me, ma spero di giocare tutta la stagione sul cemento americano e tutti i tornei indoor. Poi, se tutto va bene andrò in Asia. Se sarò in buona forma, conto di giocare altri dieci tornei quest’anno“, ha spiegato.

Edoardo Gamacchio