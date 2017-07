Wimbledon: Roberta Vinci cede a Kristyna Pliskova all’esordio

Brutta sconfitta per Roberta Vinci al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

La tennista pugliese è stata superata dalla ceca Kristyna Pliskova, 25 anni, Nr. 44 del mondo, con il punteggio di 7-6(6) 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco.

Che non fosse un match semplice lo si era capito dal sorteggio ma la speranza di passare il turno c’era, eccome. Peccato per questa sconfitta, per come è maturata e per la sensazione che lascia di una Robertina non più in grado di competere con certe avversarie.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale amaro.

Robertina scappa subito, brekkando l’avversaria nel secondo gioco.

La tarantina gioca bene, al servizio sembra precisa e a rete gioca il solito tennis spettacolare.

La ceca è potente, serve bene e spara vincenti da fondo campo, specialmente con il diritto.

Non sorprende che, a poco a poco, recuperi terreno e riesca a operare il controbreak su Robertina, nel settimo gioco.

Le due avversarie si equivalgono e il set è in perfetto equilibrio.

A un’occasione per l’una (palla break per la ceca nel nono gioco) risponde un’occasione per l’altra (set point per Roberta nel decimo gioco).

A decidere il parziale è così il tiebreak dove le bordate della ceca e qualche gratuito di troppo azzurro fanno la differenza.

Al secondo set point a disposizione è 7-6(6) per la Pliskova in 51 minuti di gioco.

Secondo set: Roberta cede di schianto.

Seconda frazione decisa da due break. Sull’1-0 Pliskova, da 30-40, Roberta prova a rimontare regalandosi una palla game non sfruttata, il tentativo di rimonta non va a buon fine con Pliskova che rimette in parità la situazione e poco dopo conquista il break ai vantaggi.

Avanti per 5-2, doppio break fatale a Roberta che saluta l’All England Club al primo turno per la quarta volta in carriera in dodici partecipazioni.

La partita punto per punto



GS Wimbledon Kr. Pliskova Kr. Pliskova 7 6 R. Vinci [31] R. Vinci [31] 6 2 Vincitore: Kr. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kr. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Kr. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kr. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Kr. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Kr. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

K. Pliskova – R. Vinci

9 Aces 2

2 Doubles Faults 0

30 Winners 19

18 Unforced Errors 17

12/17 (71%) Net Points Won 15/21 (71%)

60% 1st Serves In 60%

32/39 (82%) 1st Serve Points Won 24/37 (65%)

12/26 (46%) 2nd Serve Points Won 14/25 (56%)

1/2 (50%) Break Points Saved 3/6 (50%)

38/62 (61%) 1st Return Pts Won 33/65 (51%)

11/25 (44%) 2nd Return Pts Won 14/26 (54%)

3/6 (50%) Break Points Won 1/2 (50%)

44/65 (68%) Total Service Pts Won 38/62 (61%)

24/62 (39%) Total Return Pts Won 21/65 (32%)

68/127 (54%) Total Points Won 59/127 (46%)

73 mins Duration 73 mins

44 Ranking 33

25 Age 34

Louny, Czech Republic Birthplace Taranto, Italy

Prague, Czech Republic Residence Taranto, Italy

6′ (1.84 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

161 lbs. (73 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Pro (2009) Turned Pro Pro (1999)

18/15 Year to Date Win/Loss 9/14

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 10

$1,470,066 Career Prize Money $11,640,411

Davide Sala e Lorenzo Carini