Challenger Perugia: Presentazione del torneo. Wild card a Simone Bolelli

Un parterre di giocatori di altissimo livello è il biglietto da visita della terza edizione dell’ATP Challenger di Perugia, targato Mef Tennis events. La manifestazione tennistica del capoluogo umbro è stata presentata questa mattina al Tennis Club di via Bonfigli, splendida location del torneo. Sono intervenuti il Presidente Mef Marcello Marchesini, il direttore del torneo Francesco Cancellotti, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Emanuele Prisco e il consigliere Fit Fabio Garzi.

Come detto il main draw del Challenger è eccezionale, con ben 4 top 100. La testa di serie numero 1 è il detentore del titolo Nicolas Kicker. L’argentino, attuale numero 91 del ranking ATP, precede in tabellone il connazionale e fresco vincitore del’ATP Challenger di Todi Federico Delbonis. Il mancino di Azul, lo scorso anno protagonista con Del Potro della storica vittoria albiceleste in Davis, in carriera vanta anche due titoli negli ATP 250 e nove nei Challenger ATP. Con la vittoria a Todi Delbonis è tornato tra i primi 100 del mondo, precisamente alla 97esima posizione, continuando la risalita in classifica dopo l’infortunio dello scorso anno, arrivato quando l’argentino occupava la 33esima casella del ranking. Terza testa di serie sarà il colombiano Santiago Giraldo, già a Perugia lo scorso anno, attualmente 98 del mondo ma 3 anni fa numero 28 del ranking ATP. Quarta testa di serie lo spezzino Alessandro Giannessi, numero 100 del mondo e qualche mese fa esordiente in nazionale nel match di Coppa Davis con il Belgio. Ad arricchire questo tabellone straordinario, chiuso dal giocatore numero 195 della classifica mondiale, due nomi illustri come Simone Bolelli e lo spagnolo Marcel Granollers.

Bolelli, una delle colonne portanti della nazionale italiana di Coppa Davis guidata da Corrado Barazzutti, sarà a Perugia per la prima volta grazie ad una wild card concessa dal direttore del torneo Francesco Cancellotti.

Nel 2009 il tennista bolognese ha raggiunto il suo miglior piazzamento nella classifica mondiale alla 36 esima posizione.

Nel doppio invece è stato numero 8 del ranking ATP dopo aver vinto il torneo dello slam “Australian Open” nel 2015 in coppia con Fabio Fognini.

Bolelli ha attraversato un periodo sfortunato caratterizzato da diversi infortuni e sta tornando a giocare il suo miglior tennis, risalendo la classifica verso posizioni più consone al suo blasone tennistico. Granollers, ex 19 del mondo, in carriera vanta 4 titoli tra cui un ATP 500 a Valencia.

A completare il seeding anche tanti talenti emergenti italiani come Stefano Travaglia, Stefano Napolitano, Federico Gaio e Lorenzo Giustino.