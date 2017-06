Venus Williams commette una violazione del codice della strada e causa un incidente mortale

Venus Williams, secondo quanto riportato da TMZ, è stata ritenuta responsabile per un incidente stradale che ha portato alla morte il 78enne Jerome Barson (deceduto due settimane dopo l’incidente avvenuto lo scorso 9 giugno).

La moglie della vittima, che era alla guida dell’autovettura, ha detto alle forze dell’ordine che stava attraversando un incrocio vicino a Palm Beach quando la Williams, alla guida di un SUV, ha messo la freccia in direzione dell’incrocio in quel momento molto trafficato.

Venus non era sotto l’effetto di droghe o alcool e né guardava strumenti elettronici.

Secondo la ricostruzione della polizia Venus stava cercando di attraversare l’incrocio ma a causa del traffico all’improvviso ha dovuto rallentare e a sbattere contro l’altro veicolo.

Venus, secondo sempre la polizia, ha commesso una violazione del codice della strada non dando la precedenza all’altra vettura (le indagini sono ancora in corso).

L’avvocato di Venus, invece, ha affermato che non c’è nessuna indagine in corso, aggiungendo che secondo il rapporto della polizia “la signora Williams stava viaggiando a 5 miglia orarie quando la signora Barson si è schiantata contro la sua auto”.