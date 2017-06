Fabio Fognini batte al supertiebreak Tommy Haas nell’esibizione di Hurlingham

Fabio Fognini ha battuto Tommy Haas al super tiebreak in un match di esibizione a Hurlingham.

L’azzurro, che avrebbe dovuto affrontare Milos Raonic, ha cambiato avversario per il forfait del canadese.

Fabio si è imposto con il risultato di 64 46 10-8 al super tiebreak.

.@fabiofogna in his post match interview: "Normally I play football on grass" #TeanFogna #AspallTennisClassic pic.twitter.com/grmgV21T7B

— TeamFogna (@TeamFogna) 29 giugno 2017