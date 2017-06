Torneo Future President Basilicanova (Parma): A Parma inizia la parabola internazione di Federico Iannacone

Sarà il Tc President di Basilicanova (Parma) la porta d’ingresso di una brillante carriera internazionale di Federico Iannaccone? Il diciottenne molisano ha conquistato il suo primo punto ATP nel Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) grazie al successo con il punteggio di 75 36 62 nel primo turno contro il tedesco Sebastian Prechtel.

Accreditato di una wild card da parte degli organizzatori, Iannaccone è uno dei principali esponenti di una generazione di azzurrini che sembra dotata di carte notevoli per il futuro. Assieme agli altri nati nel 1999 Federico Forti, Mattia Frinzi e Guido Marson quest’anno si è fatto le ossa principalmente nei tornei Internazionali Under 18, senza disdegnare qualche puntata nel circuito maggiore: i risultati stanno iniziando ad arrivare, come dimostra il bell’exploit contro il tedesco Prechtel, numero 849 al mondo, battuto dopo due ore e quindici minuti di dura lotta, un secondo set perso e il decisivo parziale conquistato con autorevolezza.

A parte la vittoria di Alessandro Luisi, il resto della prima giornata del tabellone principale del Future parmense premia unicamente i tennisti stranieri. E’ in particolare la Svizzera ad uscirne vittoriosa, con i due qualificati Alexander Ritschard e Loic Perret a segno per il terzo giorno consecutivo. Impressionante per le dimensioni in cui è maturato il 62 60 con cui Ritschard ha regolato il taiwanese Chun Hsin Tseng, vincitore degli internazionali Under 18 di Salsomaggiore ma ovviamente ancora un po’ acerbo, con i suoi sedici anni, per il circuito maggiore. Oggi sono scesi in campo anche i primi sodalizi del tabellone di doppio, con i successi tra gli altri delle coppie azzurre Ferrari/Ghedin e Ceppellini/Moncagatto. Domani si completerà il programma del primo turno del singolare, con l’esordio dei favoriti Walter Trusendi, Roberto Marcora, Marco Bortolotti, dell’austriaco Lenny Hampel e dello spagnolo Javier Marti. L’ingresso sui campi del Tc President di Basilicanova è libero per tutta la durata della manifestazione.

Risultati 1° turno singolare

Iannaccone F. (ITA, wc) b. Prechtel S. (GER) 75 36 62

Perret L. (SUI, 2) b. Urbanjia M. (SLO) 63 63

Ritschard A. (SUI, 4) b. Tseng C.H. (TPE, wc) 62 60

Humbert U. (FRA) b. Della Tommasina D. (ITA, q) 61 36 62

Luisi A. (ITA) b. Bocchi L. (ITA, wc) 63 63

Risultati 1° turno doppio

Ferrari/Ghedin (ITA/ITA) b. De Maro/De Maro (ITA/ITA) 63 63

Ceppellini/Moncagatto (ITA/ITA) b. Claesson/Stenberg (SWE/SWE) 64 10 rit.

Della Tommasina/Leonardi (ITA/ITA, 4) b. Iaccaccone/Ramazzotti (ITA/ITA, wc) 63 61

Hampel/Huesler (AUT/GER, 3) b. Marchegiani/Baldi (ITA/ITA) 63 64