Boris Becker su Roger Federer: “È bellissimo vedere un 35enne affrontare tanti giovani. Sicuri che non possa raggiungere quota 20 Slam?”

Settimana movimentata per Boris Becker, che ha voluto comunque parlare di attualità tennistica e si è soffermato in particolare su Roger Federer: “È Roger Federer, già il nome dice tutto. Ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di poter fare qualunque cosa ed è stato n.1 al mondo per quasi 300 settimane. Ha sempre contribuito, inoltre, a ringiovanire questo sport. È bellissimo vedere un 35enne affrontare tanti giovani. Sicuri che non possa raggiungere quota 20 Slam?”, ha riconosciuto Becker ai microfoni di Sport24.

Lorenzo Carini