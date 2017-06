XXXVI Open Nazionale di Tennis Città di Gaeta “Sara Cup”: Si parte domani

Tutto pronto per l’edizione 2017 dell’Open Nazionale di Tennis Città di Gaeta che prenderà il via lunedì 26 giugno e terminerà con le finali domenica 9 luglio. Saranno due settimane di grande tennis organizzate dallo storico Circolo Tennis Gaeta che proprio quest’anno festeggerà i cinquant’anni di attività sportiva. Giunto alla sua XXXVI edizione, il torneo che si svolge sotto l’egida della Federtennis, ha ricevuto gli importanti patrocini della Regione Lazio, del Coni Comitato Regionale Lazio e del Comune di Gaeta.

A sostenere la manifestazione di caratura nazionale ci sarà un partner di rilievo come Sara Assicurazioni che darà il nome alla manifestazione: “Sara Cup”. Sara Assicurazioni è ad oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di vita.

“Siamo orgogliosi di partecipare in qualità di title sponsor alla XXXVI Edizione dell’Open Nazionale di Tennis Città di Gaeta “Sara Cup”. Si tratta di un evento fortemente connesso con il territorio, che non si limita al tennis giocato ma ha un programma in cui si intrecciano sport e appuntamenti ludici, culturali e di intrattenimento. Pensiamo che sostenere queste iniziative a livello locale sia sicuramente il modo più efficace per radicarsi nel territorio rafforzando la nostra presenza di brand e per testimoniare concretamente la nostra vicinanza alla clientela e alla rete agenziale”, ha dichiarato Marco Brachini, Direttore Marketing Sara Assicurazioni.

L’edizione 2017 sarà la più importante di sempre sia in termini di investimento che per numero di partecipanti. La prima novità della manifestazione è la realizzazione di un “combined event”, ovvero oltre al tabellone maschile ci sarà anche un tabellone femminile. Nella suggestiva struttura del Circolo Tennis Gaeta i migliori classificati a livello nazionale, sia maschile che femminile, si daranno battaglia per vincere il titolo del prestigioso torneo gaetano. Il montepremi complessivo della manifestazione sarà di € 7.000 (di cui € 6.000 destinati al maschile), tra i più alti in ambito nazionale, con un aumento del 25% rispetto all’edizione 2016. Il torneo sarà aperto anche ai tennisti non classificati e avrà in programma, al termine della prima settimana, la finale di terza categoria mentre da lunedì 3 luglio prenderà il via il tabellone finale con l’ingresso in scena dei big. Il tabellone femminile invece si aprirà giovedì 6 luglio per concludersi domenica 9 luglio, giorno delle finali.

Anche quest’anno il torneo sarà una manifestazione ricca di eventi tra sport, cultura e intrattenimento che avranno Gaeta quale splendida cornice.

Si parte il sabato 1 luglio con il Kids Summer Event realizzato insieme alla Federtennis in favore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus. Una giornata di divertimento da trascorrere insieme a bambini e famiglie all’insegna dello sport e della solidarietà. Prevista per Domenica 2 luglio, prima delle finali di terza categoria, nel suggestivo giardino del Circolo Tennis Gaeta, la mostra vintage delle Vespe d’Epoca realizzata in collaborazione con l’Associazione Vespa Club Gaeta “Vespisti Indipendenti”. Martedì 4 luglio si terrà un seminario in collaborazione con la Casa del Sole – Clinica Costa dedicato a un tema sempre più importante nel mondo del tennis e non solo, dal titolo “La prevenzione cardiologica nello sport: il Circolo Tennis Gaeta, un club cardio-protetto”.

Mercoledì 5 luglio, ancora spazio ai bambini e alla sana alimentazione. Gretel Factory, l’agrigelateria di Formia, proporrà un laboratorio del gelato per mostrare ai più piccoli i segreti della sua lavorazione, con particolare attenzione ai concetti di territorialità e qualità della materia prima. Appuntamento con la cultura venerdi 7 luglio con la presentazione del libro “La favola del mercante Docibile e della principessa siriana” con Silvio Mignano, Ambasciatore d’Italia in Venezuela. Sabato 8 luglio doppio appuntamento presso il Circolo con la presentazione dello studio “Tennis: un mondo di valori” realizzato da Format Research e in serata alle 22.00, al termine delle semifinali, lo spettacolo dei comici Ivan e Cristiano dello show televisivo Made in Sud. Domenica 9 luglio, al termine degli incontri, la manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione.

Il Circolo Tennis Gaeta, da sempre sensibile alle tematiche sociali, donerà alla Onlus Dynamo Camp, con l’iniziativa “AcexKids”, € 5,00 per ogni ace messo a segno durante il torneo dai giocatori. La missione dell’ Associazione Dynamo Camp consiste nell’offrire gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e in Outreach in ospedali, case famiglia e a bordo del truck Dynamo Off Camp in tour nelle maggiori città italiane.

Tra le novità della manifestazione anche notizie e risultati in tempo reale dai campi. La APP “Let’s Tennis” consentirà a giocatori e appassionati di ricevere in tempo reale notifiche su orari e risultati mentre i siti Sportface.it e SpazioTennis.com dedicheranno approfondimenti giornalieri al Torneo. Media partner della manifestazione sarà Radio Spazio Blu con dirette dai campi.

Sponsor tecnico sarà il brand I HATE THIS GAME, il marchio di abbigliamento che cattura l’essenza del tennis, lo sport in cui la forza mentale conta più di quella fisica, che dedicherà al torneo una maglia personalizzata.

“Il torneo mira ad avvicinare le persone alla pratica di questa disciplina, una delle poche in cui non è mai troppo tardi cominciare. L’ennesima occasione inoltre per far conoscere le bellezze e gli angoli nascosti della nostra meravigliosa città, a beneficio degli atleti e degli appassionati che verranno a trovarci. Devo dar merito al Comitato Organizzatore che anche quest’anno si è superato per qualità e varietà degli eventi che ruotano intorno alla manifestazione”, conclude Antonino Santella, Presidente Circolo Tennis Gaeta.