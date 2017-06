Primo turno di qualificazioni Torneo ITF President Basilicanova (Parma). il favorito delle qualificazioni Huesler avanti col brivido!

Ha ufficialmente preso il via con il primo turno delle qualificazioni la terza edizione del Torneo internazionale ITF maschile “C.M.S. Cup” – 1° Memorial Filippo Ricotti (15.000 $, terra) iniziato nel weekend sui campi in terra rossa del Tc President di Basilicanova.

La prima giornata di gara come sempre è l’occasione per vedere all’opera atleti giovanissimi, magari non ancora pronti per le luci della ribalta di questa manifestazione, ma con un ottimo potenziale da sviluppare e migliorare in prospettiva futura. Tra essi diversi azzurrini piuttosto interessanti, come Simone Roncalli, ventuenne seguito dall’Accademia di Riccardo Piatti, autore quest’anno di un notevole salto di qualità e di vittorie importanti come quella contro Luca Vanni: a Parma è partito con il piede giusto superando per 75 62 la wild card Riccardo Perin. Avanzano al secondo e decisivo turno di quali anche i classe ’96 Alessandro Ceppellini (63 63 su Claesson) e Alessandro Cortegiani, bravo a rimontare un set di svantaggio a Paramveer Singh Baywa, il primo indiano della storia degli internazionali parmense. Si presenta con qualche primavera in più nelle spalle, ma altrettanta determinazione, il ventisettenne massese Davide Della Tommasina, alfiere della promozione in Serie A dello Sporting Club Sassuolo e vittorioso a Basilicanova contro Di Nocera.

Il match più emozionante della giornata di esordio è stato certamente quello che ha coinvolto la testa di serie numero 1 del tabellone cadetto: lo svizzero Marc-Andrea Huesler se l’è vista bruttissima contro lo svedese Jonathan Stenberg, e si è salvato soltanto al tie-break del terzo, dopo aver recuperato uno svantaggio di 5-2 e tre match-point a sfavore. Domenica 25 Giugno si disputerà il turno decisivo delle qualificazioni, da Lunedì spazio agli incontri dei tabelloni principali di singolare e di doppio. L’ingresso sui campi del Tc President di Basilicanova è libero per tutta la durata della manifestazione.

Risultati 1° turno qualificazione

Huesler M. (SUI, 1) b. Stenberg J. 62 36 76

Ceppellini A. (ITA, 13) b. Claesson J. (SWE) 63 63

Cortegiani A. (ITA) b. Bajwa P. (IND, 11) 26 61 61

Gabrieli T. (ITA, 6) b. Di Maro M. (ITA) 61 63

Moncagatto F. (ITA, 15) b Chiari L. (ITA) 61 63

Roncalli S. (ITA, 5) b. Perin R. (ITA) 75 62

Biljesko D. (CRO, 9) b. Iotti F. (ITA) 63 60

Della Tommasina D. (ITA) b. Di Nocera R. (ITA) 63 63

Perret L. (SUI, 2) b. Arnaboldi F. (ITA) 64 61