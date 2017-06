ATP Eastbourne: Il Main Draw. Novak Djokovic n.1 del seeding

ATP Eastbourne 250 | Erba | e635.660

(1/WC) Djokovic, Novak vs Bye

Vesely, Jiri vs Qualifier

Young, Donald vs Edmund, Kyle

Donaldson, Jared vs (8) Schwartzman, Diego

(4) Johnson, Steve vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Mahut, Nicolas vs Haase, Robin

Medvedev, Daniil vs (5) Querrey, Sam

(7) Gasquet, Richard vs Tiafoe, Frances

Bellucci, Thomaz vs Anderson, Kevin

Chardy, Jeremy vs Lajovic, Dusan

Bye vs (3) Isner, John

(6) Zverev, Mischa vs Harrison, Ryan

Qualifier vs Tomic, Bernard

(WC) Norrie, Cameron vs Zeballos, Horacio

Bye vs (2/WC) Monfils, Gael