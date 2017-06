ATP Antalya: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi n.2 del seeding. C’è anche Andreas Seppi

ATP Antalya: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi n.2 del seeding.

ATP Antalya 250 | Erba | $439.005

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Dutra Silva, Rogerio vs Qualifier

Basilashvili, Nikoloz vs Baghdatis, Marcos

Berlocq, Carlos vs (6) Troicki, Viktor

(4/WC) Ferrer, David vs Bye

Sugita, Yuichi vs Qualifier

Chung, Hyeon vs Estrella Burgos, Victor

(WC) Ilhan, Marsel vs (8) Klizan, Martin

(7) Coric, Borna vs Mannarino, Adrian

Qualifier vs (WC) Ilkel, Cem

Istomin, Denis vs Darcis, Steve

Bye vs (3) Verdasco, Fernando

(5) Khachanov, Karen vs Tipsarevic, Janko

Seppi, Andreas vs Qualifier

Sousa, Joao vs Albot, Radu

Bye vs (2) Lorenzi, Paolo