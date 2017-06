Daniel Evans trovato positivo alla cocaina: “Ho sbagliato e devo fronteggiare questo errore”. Evans sarà sospeso dal prossimo 26 Giugno in attesa della sentenza

Daniel Evans è stato trovato positivo in un “drug test” per la cocaina nello scorso mese di aprile.

Dichiara Evans in un comunicato preparato insieme al suo staff: “E’ un giorno veramente difficile per me. Volevo venire qui di persona e dirvi, faccia a faccia, che pochi giorni fa sono risultato positivo alla cocaina.”

“E’ veramente importante che sappiate la motivazione per la quale son uscito dalla competizione. Preciso che il tutto è totalmente scollegato dal tennis. Ho sbagliato e devo fronteggiare questo errore. E’ assolutamente inaccettabile questa cosa, ho deluso tante persone. La mia famiglia, il mio allenatore, il mio team, gli sponsor, il tennis britannico ed i miei fans.

Posso solo scusarmi dal profondo del mio cuore. E’ una triste esperienza ed è anche umiliante, spero voi mi possiate capire. Non risponderò ad altre domande riguardo questa questione. Grazie del vostro supporto“.

Questo il comunicato ufficiale ITF sulla vicenda:

Il 24 aprile 2017, il sig. Evans ha fornito un campione antidoping alla TADP (Tennis Anti-Doping Programme) durante il torneo ATP di Barcellona.

Il campione è stata analizzato dalla WADA nel laboratorio certificato di Montreal, Canada ed è risultato contenere cocaina e il suo metabolita. La cocaina è una sostenza non-specifica proibita sotto la categoria S6 della lista delle sostanze proibite della WADA e dunque è proibita anche per la TADP.

In conformità all’Articolo 2.1 della TADP, il sig. Evans è stato notificato il 16 giugno con una violazione del regolamento anti-doping. Il sig. Evans ha accettato i risultati del campione del 24 aprile.

Il sig. Evans è provvisariamente sospeso a partire dal 26 giugno, secondo l’articolo 8.3.1(c) del TADP 2017, in attesa di giudizio sul caso.