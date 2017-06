Ranking femminile U18: +68 per Federica Rossi, sale anche Cocciaretto

Secondo appuntamento con la rubrica di analisi delle tenniste italiane presenti nella classifica mondiale U18 femmimile.

Perdono posizioni le prime tre azzurre (Pieri, Cappelletti e Bilardo), mentre salgono le restanti tre: +4 per Lisa Piccinetti, +15 per Elisabetta Cocciaretto e uno straordinario +68 per Federica Rossi, reduce dai quarti di finale raggiunti nel G1 di Offenbach. Chiude la Top-10 italiana Giulia Carbonaro, questa settimana n.270 ITF.

TOP-10 ITALIANE – CLASSIFICA JUNIOR:

1.Tatiana Pieri (Rank 61, Anno nascita 1999) [-2]

2.Monica Cappelletti (99, 1999) [-4]

3.Federica Bilardo (110, 1999) [-1]

4.Lisa Piccinetti (126, 2000) [+4]

5.Elisabetta Cocciaretto (133, 2001) [+15]

6.Federica Rossi (152, 2001) [+68]

7.Rosanna Maffei (225, 1999) [0]

8.Giulia La Rocca (236, 2000) [-1]

9.Nuria Brancaccio (237, 2000) [-1]

10.Giulia Carbonaro (270, 2000) [+2]

L’INTERVISTATA: Federica Rossi. Per leggere le dichiarazioni della giovane tennista classe 2001, cliccare sul link –>

TOP-5 GIOCATRICI NATE NEL 1999:

61- Tatiana Pieri

99- Monica Cappelletti

110- Federica Bilardo

225- Rosanna Maffei

433- Maria Vittoria Viviani

TOP-5 GIOCATRICI NATE NEL 2000:

126- Lisa Piccinetti

236- Giulia La Rocca

237- Nuria Brancaccio

270- Giulia Carbonaro

338- Isabella Tcherkes Zade

TOP-5 GIOCATRICI NATE NEL 2001:

133- Elisabetta Cocciaretto

152- Federica Rossi

334- Martina Biagianti

396- Alice Amendola

627- Cristina Elena Tiglea

TOP-5 GIOCATRICI NATE NEL 2002:

299- Melania Delai

547- Federica Sacco

958- Giulia Tedesco

1266- Matilde Mariani

1780- Chiara Girelli

Lorenzo Carini