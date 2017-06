Federica Rossi dopo i quarti nel G1 di Offenbach: “È stato il mio miglior torneo stagionale sulla terra”

Federica Rossi è la giocatrice italiana che più si è messa in mostra nei Tornei Internazionali della settimana appena trascorsa.

La 16enne di Sondrio (classe 2001) ha raggiunto i quarti di finale nel G1 di Offenbach (Germania). Dopo aver sconfitto, nei primi due turni, la slovena Erjavec e la francese Burel, Federica ha avuto bisogno di tre set per eliminare la serba Draginja Vukovic, prima di trovare semaforo rosso contro la forte cinese Qinwen Zheng, arrivata poi in finale e battuta da Victoria Flores in rimonta.

Attuale n.220 al mondo ITF, con i 60 punti dei quarti di finale è già certa di migliorare classifica ed il best ranking (n.179, raggiunto nell’aprile scorso): andrà a posizionarsi attorno alla 150esima posizione mondiale.

Ti saresti mai aspettata di raggiungere i quarti di finale?

“Sinceramente no, il livello era molto alto e sono stata anche abbastanza fortunata a non aver dovuto affrontare una giocatrice forte all’esordio. È stato sicuramente il mio miglior torneo su terra in stagione: dopo cinque primi turni di fila, vincere tre partite nello stesso torneo è stato quasi un successo”.

Hai qualche obiettivo per questa stagione?

“Da qui a fine anno punto a giocare al meglio nei tornei Under 18 per entrare almeno fra le prime 120 giocatrici al mondo”.

Qual è il tuo sogno?

“Vorrei diventare un’atleta che pratica sport a livello professionistico e mi piacerebbe trasformare il tennis in un lavoro”.

Lorenzo Carini